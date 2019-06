El término maskirovka es un concepto de jerga militar que se usa para describir un engaño o desinformación, es decir, para describir y planificar aquellas acciones ejecutadas para engañar a los adversarios sobre las capacidades, intenciones y operaciones de las fuerzas propias, promoviendo un análisis equivocado y causando que el adversario obtenga conclusiones falsas. En la política que, como ya les tengo dicho, es la guerra por otros medios, se vienen usando desde siempre técnicas militares; tan es así que en los ambientes de la inteligencia militar, que no es un oxímoron -quizás la música o la justicia, sí-, a la propaganda le llaman guerra psicológica. Pienso que estas movidas han estado siempre ahí -recuerden el decálogo de Quinto a su hermano Marco Tulio y verán como se las gastaban los Cicerones- la diferencia es que ahora parece más fácil verle los mecanismos a la cosa. Los tenemos ahí a diario y son de todo tipo. Me he propuesto de vez en cuando contarles alguno por aquí. Hoy en sus pantallas: la defensa Cheewacca, que aparece por primera vez en un episodio de South Park en juicio entre el chef y una compañía discográfica por la autoría de una canción, transcribimos el argumento del abogado defensor:

"-Damas y caballeros del supuesto jurado, al abogado del Chef realmente le gustaría que ustedes creyesen que su cliente escribió "Stinky Britches" hace 10 años. Hizo un buen trabajo. ¡Cielos, si casi me dio lástima a mí!

Pero damas y caballeros, tengo algo que quiero que consideren: Damas y caballeros esto es Chewbacca. Chewbacca es un wookiee del planeta Kashyyyk, pero Chewbacca vive en el planeta Endor. Ahora, piensen acerca de esto. ¡Eso no tiene sentido! ¿Por qué un wookiee […] quiere vivir en Endor con un grupo de ewoks de 60 centímetros? ¡Eso no tiene sentido!

Y lo que es más importante, ¿Se han preguntado ustedes qué relación tiene esto con este caso? Nada. Damas y caballeros, ¡No tiene nada que ver con este caso! ¡Esto no tiene sentido!

Mírenme, defendiendo a una gran compañía discográfica, y estoy hablando de Chewbacca. ¿Eso tiene sentido? Damas y caballeros, yo no tengo ningún sentido. ¡Nada de esto tiene sentido!

Y ahora tienen que recordar, cuando estén en esa habitación del jurado deliberando y conjugando la Proclamación de Emancipación... ¿Tiene eso sentido? ¡No! Damas y caballeros de este supuesto jurado, no tiene sentido.

Si Chewbacca vivió en Endor, ¡deben elegir la absolución!"

Cambien Chewbacca por lo que ustedes prefieran, pero sepan que usando la defensa Chewbacca, el letrado Johnnie L Cochran, Jr, consiguió la absolución de O. J. Simpsom.