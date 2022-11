Luis Recober tiene el honor de haber sido uno de los pioneros de la radio en el Norte de la provincia de Córdoba -en Los Pedroches y en el Guadiato, dos comarcas hermanas en muchos sentidos-. Hasta que su corazón decidió que ya no latiría más, el pasado domingo 13 de noviembre de 2022, fue el director de Radio Peñarroya, emisora a la que siempre ha estado vinculado desde su fundación, el 7 de octubre de 1985. Cuando me enteré de que su voz se había apagado, me vinieron a la memoria recuerdos de algunas de aquellas muchas noticias que ambos compartimos cubriendo para las emisoras para la que cada uno trabajábamos. Noticias, algunas de ellas históricas, vividas en unos momentos, finales de la pasada década de los 80 y principios de la de los 90, en las que, como sigue ocurriendo ahora en aquellas emisoras de la zona Norte, como ilusionados profesionales de los medios poníamos el corazón a la hora de informar, entretener e intentar hacer buen periodismo. Y recordé a aquellos maestros de los micros que me enseñaron mucho a la hora de manejarme en el mundo de la radio.

Maestros como Pedro Pérez, quien gracias también a Antonio Caballero, me dio la oportunidad de debutar haciendo prácticas de verano, mientras estudiaba Periodismo en la Complutense de Madrid, en la que entonces era Onda Cero Hinojosa del Duque. Esas prácticas en la emisora hinojoseña me llevaron a, entre otros momentos históricos de mi vida profesional, ser el primer periodista en plantarse en Puerto Hurraco justo después de enterarnos de la macabra matanza que en aquella pedanía habían perpetrado los hermanos Izquierdo por odio a la familia Cabanillas; y a entrevistar a un recién elegido candidato del PP a la Moncloa José María Aznar. En el primer caso, con Luis Recober coincidí en el cementerio de Puerto Hurraco al día siguiente de la matanza, en el entierro de las víctimas de ese suceso que conmocionó a toda España, como coincidí con él en aquella visita de Aznar a Los Pedroches. Y recordé a maestros como Juan Mohedano, quien me permitió otro de esos veranos hacer prácticas en la entonces Radio Villanueva de Córdoba, ahora Radio Luna Cadena Ser. Cuando trabajaba en la emisora jarota tuve la oportunidad de compartir también con Luis Recober la cobertura de alguna que otra noticia relacionada con la cooperativa Covap o de partidos de categorías inferiores de equipos de Los Pedroches y del Valle del Guadiato. Luego ya en la pasada década de los 90, cuando fui director de Uni3 Radio, la emisora local de Belalcázar -por cierto, un recuerdo a ese gran hombre que fue Pedro Luna, de quien también aprendí- coincidí con Luis Recober en más de una de aquellas macromanifestaciones que se organizaron varios años en distintos pueblos, tanto de Los Pedroches como del Guadiato, contra la posible instalación en la primera de esas comarcas de un cementerio nuclear de residuos radiactivos de alta actividad. Hasta siempre, Luis. Hasta siempre, maestro.