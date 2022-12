No suelo jugar loterías, pero el sorteo de Navidad, el Gordo, es una excepción, diría que casi religiosa. Suelo comenzar durante el mes de agosto, cuando ando de vacaciones en algún sitio de por ahí que esté enmarcado, no obstante, en el por aquí. Luego, septiembre, no sé por qué, es un parón en la actividad de compra, pero desde octubre retomo y durante ese mes y el de noviembre aprovecho las salidas frecuentes por trabajo para sumar algún décimo más de otros sitios.

Madrid es sacramental, cae siempre ir, cae siempre comprar. Las demás ciudades pueden variar en función de las novedades que cada año vayan surgiendo. Repito algunas porque van teniendo frecuencia en la agenda, pero, desde luego, si es de primeras la visita que haga en esos meses, es normal que pique fijo. Diciembre queda para flecos. Compromisos, algunos que tengo y otros que me hago; curiosidades, unas por el numerito y otras por el lugar. Por supuesto, en todos esos acelerones, compro también en casa. No es que tenga mucho apego al terruño, que para esto soy más de diversificar, más de fuera que de dentro, pero, vaya, sentaría mal que un día toque aquí y no haber hecho ni siquiera el ademán.

Hay obligaciones dentro de la tradición. El proceso es de sorpresa y ocasión, fundamentalmente. Es decir, en esos meses de mayor pulsión lotera, cuando me hago con los trozos de cartulinita ligera que historian el sorteo extraordinario, lo que ventilo es un décimo en un sitio al que haya ido. O sea, no voy para comprar ni tengo definido dónde lo haré, salvo en el caso de Madrid, que, repito, es lo que es. Voy a un lugar, me acuerdo, que no pasa siempre, y compro. Vale, pero hay una cosa que hacemos seguro y suele ser de lo primero. Jugamos en las casas de cada uno de los dos que somos la base de la nuestra el mismo número, que compramos para llevar y compartir con los que se compren desde allí. Si contamos, cinco opciones en cada sitio, a las que nosotros contribuimos con los nuestros. Esto lo hacemos matemáticamente. Obviamente queremos hacerlo y nos gusta, pero es la parte que menos sorpresa y ocasión tiene (y eso lo separa un poquito de la devoción) porque, sencillamente, hay que hacerlo y se hace. Estos sí los buscamos, no un número en concreto, sino la oportunidad. Antes del proceso del porque sí, hay un momento inicial que es, para cada uno de los dos, el de la lotería de tu casa. Hecho, los llevamos y listo, a seguir con lo demás.

El día 22 llega y, como en la mayoría de las casas, es solo el día de la salud, porque no nos toca nada. La pedrea, alguna vez; devolver, unas cuantas, y va al Niño. Pero son tradiciones.

Y qué quieren que les diga, tal y como está el patio, o les contaba esto o les decía de dejarnos todos las venas largas, para cuando a Peter le dé por cortarlas. Disfruten lo que viene, el Gordo más Navidad, no vaya a ser que nos lo dimitan y se nos acabe esta fiesta.