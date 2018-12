Loable iniciativa: Anadip

Parece que no carburamos si no es al… albur de malas noticias. El asesinato de Laura Luelmo a manos de un criminal es un ejemplo. (Y… perdón por la omisión de la expresión "presunto", que los…meticulosos profesionales del Derecho atribuyen al criminal no condenado: es intencionada la… "omisión". Sin embargo -y aunque el… aforo de las malas noticias parece estar a rebosar- de vez en cuando surge un feliz, esperado, necesario y útil acontecimiento, fruto de la loable iniciativa de gente buena, dispuesta a emplear cada minuto de su tiempo en prestar ayuda, de forma desinteresada, a quienes la precisan. A veces, con urgencia.

Uno de los "acontecimientos" que indico lo vivimos hace unos días: el autor de esta "opinión" tuvo conocimiento de la existencia de una… sociedad -Anadip (Asociación Andaluza de Ayuda al Déficit Inmunitario Primario)- de implantación en Córdoba, pero también en las demás provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Incluye a aquejados de distintas Inmunodeficiencias Primarias (IDP, niños o adultos) y familiares de los mismos. Y cuenta con la asesoría técnica de un grupo de médicos del Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. Todos ellos, dotados de un reconocido -y merecido- prestigio profesional y, sobre todo, de una gran talla humana. Y, ¿qué papel cabe atribuir a la dicha "asociación"?

Ocurre, con frecuencia, que un enfermo evoluciona presentando distintas sintomatologías, casi siempre infecciosas. Las IDPs son un grupo de patologías más frecuentes de lo hasta ahora considerado, pero la demora en el diagnóstico conduce a un retraso en su tratamiento. Ello conlleva un importante impacto personal, social y económico al tener estos pacientes mala calidad de vida y muchos síntomas incapacitantes.

La misión de la asociación Anadip es ofrecer apoyo y asesoramiento a las personas que pudieran estar afectadas por cualquiera de los 330 tipos de IDP. En consecuencia, los afectados de IDP o patologías análogas, podrán, a su vez, constatar este tipo de patologías por las cuales muchos pacientes se encuentran dando "palos de ciego" dentro del actual sistema sanitario. Obviamente, deseamos a Anadip que logre plenamente sus objetivos: Corregir el estado de salud de quienes luchan, desesperadamente, por mejorarla. En esta gratísima tarea, siempre contará con nuestra incondicional colaboración y, a buen seguro, con la de toda la gente de bien.