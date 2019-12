De Lisboa a Vladivostok

Sí es importante conocer la posición -esas coordenadas que nos localizan en el espacio-tiempo respecto de un sistema de referencia dado- para saber a dónde vamos es más importante conocer el rumbo. Como estamos acostumbrados más que a movernos, a ser movidos no reparamos en estos asuntillos que terminan en el cajón de las cosas a las que no echarles cuenta, junto con los misiles nucleares, la muerte o el sistema de pensiones. No es cosa fácil orientarse y marcar el rumbo porque tenemos rumbo magnético, rumbo compás y rumbo verdadero de la proa, eso sin contar que según sople el viento y empuje la corriente habrá que calcular el rumbo superficie y el rumbo efectivo; lo que es fácil es perder el norte verdadero, y para hallarlo el patrón tiene desplegar su pericia, debe conocer las herramientas y sus derivas, pero sobre todo la nave que gobierna, porque la mar cuando ya no se ve la costa es incógnita siempre.

Por eso donde hay patrón, no manda marinero. Lo chungo es cuando no hay patrón y en la zozobra hay quien piensa que más vale chalupa mal gobernada, que el navío a la deriva que es la Unión Europea. Esta UE sinécdoque que en pleno centrifugado sigue negando la realidad, como si en vez de ser el mejor constructor político de la Humanidad, fuera un banco más -algo de eso hay, el BCE se ha comido a todo lo demás, por aculturación- debería reflexionar sobre su liderazgo y sobre sus límites. Porque ¿dónde termina Europa? Si miramos hacia levante, Charles de Gaulle, que construyó en tiempo récord y bajo presión extrema la V República -pilar fundamental de la UE que todos hemos disfrutado- tenía una visión fuertemente eurocentrista del asunto, con Francia evidentemente en el centro del centro, y pensaba en un mercado único desde Lisboa hasta los Urales.

Sobre esa visión de apertura comercial y sobre las promesas incumplidas inversión económica y de no expansión de la OTAN más allá del telón de acero, se forjó la caída de la URSS. Si miramos hacia poniente, vemos que en el Salvaje Oeste, los pollos hermanos tienen cada vez más aceptación: al pollo Donald, le salen los números de PIB, de paro y de las encuestas, y al pollo Boris le ha salido una mayoría absoluta como una catedral. La metrópolis y su colonia, tanto monta, monta tanto, han dejado muy claro a quién quiera verlo, que Europa termina en el Canal de la Mancha y cada día se comportan más como rivales que como socios. Es la hora de mirar al oeste, proa al sur, de Madrid a Ushuaia; y al este de Lisboa a Vladivostok. Hay mercado, se busca capitán.