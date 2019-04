Leyendas que son inmortales

Recuerdo cuando hace años mi eterno y añorado buen amigo Pedro Buenestado me hablaba de Los Tolins, un grupo de pop-rock que nació en Hinojosa del Duque en 1963 y que llegó a ser algo así como Los Rolling de Los Pedroches -sin Stones, porque su música era algo más blanda que la de la banda de Mick Jagger y Keith Richards-. El bueno de Pedro se incorporó como batería a ese también quinteto -el mismo número de miembros que sus papás británicos- en 1965. Yo entonces aún no había nacido y no viví aquella etapa musical colodra que bebía, sobre todo, de los clásicos Beatles, del Dúo Dinámico y de bandas hispanas como Los Brincos o Los Bravos, entre otras fuentes, pero al César lo que es del César. Hay que reconocer que grupos como Los Tolins sentaron las bases de lo que habría de venir musicalmente hablando en Los Pedroches, que fue mucho y muy bueno. Entre los 70 y los 80, en Hinojosa del Duque, como en cualquier otro punto de España, quienes hacían música veneraban a Triana, a Tequila, a Nino Bravo, a Hilario Camacho, a Carlos Cano o a Cecilia, sólo por poner unos ejemplos. Y entre los 80 y los 90, inclusive, entre otros, a Tino Casal, a Antonio Vega y a sus a Nacha Pop, a Antonio Flores, a Enrique Urquijo y a sus Secretos y a Manolo Tena. Todos estos venerados artistas tienen una cosa en común con mi amigo Pedro y sus Tolins, que desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero también tienen otra cosa muchísimo más importante en común con él y con su grupo, que para nosotros son inmortales y siguen viviendo en nuestros corazones.

Tan vivos, que este sábado 27 de abril excomponentes de bandas herederas de Los Tolins van a recrear temas de esos artistas en una cita musical que han dado en llamar Leyendas. Nunca se fueron. Por el escenario del Auditorio Municipal de Hinojosa del Duque pasarán esa noche, en esta cita organizada por la Asociación de Senderismo Entrehinojos, José Luis Muñoz y Rafa Sabalete, de la desapacecida banda local Letra de Cambio; y Antonio Franco, Manolo El Toqui y Natalia Sánchez, del que fuera grupo hinojoseño-belalcazareño Algo de Qué. También actuarán Miguel Cerro, Rikotabernas y Alejandra y Manoli, mientras que la banda invitada será Agentes Judiciales, de Pozoblanco. Dicen quienes lo organizan y quienes van a participar en él que el motivo de este concierto es el de "hacer un modesto homenaje a aquellos artistas que formaron parte de nuestra vida y ya no están entre nosotros, pero que nunca se fueron". Y prometen ofrecer "una noche de recuerdos y emociones", los recuerdos y emociones que provocarán temas clásicos que han formado parte de la banda sonora de casi medio siglo de nuestra historia, una historia, la de cada uno, que guarda en un rincón del corazón a esos seres inmortales, como me ocurre con mi añorado amigo Pedro.