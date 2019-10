Ya les dije el otro día que Donald Trump era una suerte de Jesús Gil con pelo de pollito y con algunos objetivos alcanzados de más. En Betsheda, a orillas del río Potomac -que como todos ustedes no saben, es frontera entre Maryland y Virginia, y un poco aguas abajo entre ésta y el DC-, hay una gasolinera de la Exxon que ofrece gasolina gratis el día que Trump no diga una estupidez. Los gringos saben cuidar de sus negocios, y es evidente que el tipo de la gasolinera sabe dos cosas: una, que jamás va a tener que dar ni medio galón de gasolina gratis y dos, que el anuncio va a caer bien a la parroquia, formada fundamentalmente por burócratas, científicos y altos cargos púbicos y privados, y le van a entrar más gallinas que las que salen. En el condado de Betsheda el valor medio de las casas sube de los ochocientos mil turkeys o pavos americanos y la renta per cápita anda por los cincuenta y ocho mil, que se dice pronto.

En Francia le dicen a esto la gauche divine, aquí la izquierda caviar y en los estados que han votado a Trump suelen decir "esos malditos liberales de la Costa Este" escupiendo o no tabaco de mascar, dependiendo de la profundidad americana en la que se encuentre el americanito en cuestión. Como los gringos saben cuidar de sus negocios -esos malditos liberales podrán ser arrogantes, pero no tontos- los Demócratas han hecho sus cuentas, y después de mucho mirarlas han caído en la ídem, de que el pollito les vuelve a florear las presidenciales de 2020. Y eso hay que impedirlo, y para eso el impeachment, palabro, que como todos ustedes saben viene del inglés medieval tardío -con el significado de evitar, prevenir- y anteriormente del francés antiguo como empecher -impedir- y en su origen, del latín impedire -poner grilletes, trabar los pies- ya saben: prefijo in, negativa, sufijo pede, pies; sin pies pues, quieren dejar a Trump los malditos liberales, que es lo que aquí le hicieron a Gil, cuando quiso convertir Ceuta y Melilla en Hong Kong.

Y bien está que haya mecanismos que le paren los pies a aquellos que se salen del tiesto tan descaradamente -veremos en que queda el frenazo a Boris Johnson, pollo hermano- por poderosos que sean. El problema gordo viene cuando la política centra toda su atención e invierte la mayor parte de su energía en impedir las cosas que hace el adversario porque no son legales. Eso es un indicador de que al otro lado no hay nadie que haga cosas decentes más allá de luchar indecentemente por la permanencia. A todos esos no hace falta hacerles un impeachent: ya están anquilosados, baldados, disminuidos, inválidos, lisiados, mutilados, vedados, paralíticos, tullidos e impedidos. Son inútiles.