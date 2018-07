¡Increíble. Pero cierto!

Hace ya algún tiempo que a la mayoría de los naturales de la cordobesa ciudad de Baena les abruma una preocupación: Lo que venía quitando el sueño a los susodichos trae causa de una noticia que rodó por la ciudad y, según la cual, la Comunidad integrada por las "Hermanitas de los Ancianos Desamparados" -que viene… "amparando", desde tiempo ha, a 40 "Ancianos Desamparados"- se venía planteando poner pies en polvorosa. Dicho en román paladino: proyectaban el irse de la susodicha ciudad. ¿Razones?: Entre otras, porque la Residencia en la que prestan sus servicios (humanitarios y sociales) precisa reformas que suponen gastos a los que la "Comunidad" religiosa le resulta imposible hacer frente.

En consecuencia -y si los hados no lo remediaran- la susodicha Residencia quedaría avocada al cierre, sus 40 "Amparados", sin sus cuidadoras/es; y los currantes engrosando la ya larga la lista de desempleados.

Afortunadamente, parece que los hados (léase los responsables de la cosa pública local) han funcionado. De momento, la decisión de coger carretera y manta queda interrumpida. Ouséase: Las… "Hermanitas" seguirán haciendo su labor: atender a los "Ancianos Desamparados". Y los veinticinco empleados/as conservarán sus puestos de trabajo. Obviamente, la continuidad de la susodicha constituye una noticia digna de toda loa.

Pues… sí. Pero no: Falta lo principal: 1,8 millones (aproximadamente) de los euros que se precisan para acometer las reformas que permitan la continuidad de la Residencia a la que aludimos. Hoy por hoy, la "Comunidad" religiosa carece de medios económicos suficientes que le permitan emprender las dichas obras.

Resulta de dominio público que nuestros… responsables de la cosa pública reparten, como rosquillas, cantidades multimillonarias de euros entre inmigrantes -incluso ilegales- que no sólo no han dado un palo al agua en nuestra tierra sino que, en no pocos casos, ni siquiera viven en ella. En estos supuestos, a los perceptores se les envía el dinero a sus países.

Mientras esto sucede por toda la geografía nacional, en Baena (léase España) carecemos de recursos para atender dignamente a nuestros… "Ancianos Desamparados" y para mantener 25 puestos de trabajo que, como agua de mayo, precisan otras tantas familias. ¡Increíble. Pero cierto!