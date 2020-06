Incertidumbre educativa

Entre los problemas que han sufrido las familias durante el confinamiento y la pelea política oportunista, la educación se ha convertido en una preocupación social de primer orden. Todavía no se sabe en qué condiciones y cómo volverá el alumnado a las aulas en septiembre, ya que la Junta de Andalucía ni sabe ni contesta al respecto, mientras la inquietud aumenta entre las madres, padres y docentes. En Madrid, como se ve que no tienen nada mejor que hacer, se entretienen en promover un ley educativa, la enésima de la democracia, aun sabiendo que no hay el consenso suficiente para ello. Lamentable.