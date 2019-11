El Imperio contraataca

Uno de mis más queridos lectores, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dice que mis dos últimas columnas blanquean el fascismo al no diferenciar explícitamente a los de Vox del resto. Las he repasado y saco un par de conclusiones. Primera, el bueno de Sagastibeltza cuenta de antemano con la falta de comprensión lectora de los demás, o dicho sea más finamente, piensa que de las varias lecturas posibles, la más común va a obviar a Errejón en el conteo de niñatos y va a meter a Abascal en el saco con los demás, lo cual -según él- es como cal en la pared del cortijo del fascismo; y segunda, que efectivamente el blanqueo se produce, pero por contraste con el marrón diarrea casi negro con el que los sacatajadas y los corruptos -reversibles- lo están poniendo todo literalmente perdido todo el tiempo. Y es que pienso que ladrando mucho a los fachas no se soluciona esto: la estrategia de todos contra Vox sólo a Vox beneficia, y la solución pasa por frenar la escalada de enfrentamiento y tender puentes entre los moderados -si es que quedan- dejando fuera a los radicales extremistas, incluyendo a los de dentro de cada casa. Como esto último hoy parece imposible, o votamos de nuevo en febrero si no se sustancia lo de Pedro y Pablo, o votamos en mayo cuando no sean capaces de sacar los presupuestos, o estoy equivocado que también podría ser, aunque lo dudo mucho.

Les había prometido hace dos semanas que íbamos a hablar de rusos y ahora que parece que todo se puede ir al garete, aparece para desestabilizar Cataluña un grupo militar de élite del Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie, GRU para los amigos, tan ultra secreto que hasta nos dan su nombre: Unidad 29155, sin premio. El Departamento Central de Inteligencia es una agencia que permanece desde su fundación en 1918, un estado dentro del estado, del que se desconoce casi todo: estructura, relevancia, presupuesto, recursos...etc. Pero sí sabemos algunas cosas: que a su primer director lo mató el barcelonés Ramón Mercader -ya tenemos móvil-, que su teniente coronel Stanislav Petrov evitó la guerra termonuclear en 1983, y que tiene la Unidad 29155 según un periódico de Madrid de gran tirada.

Si el Tribunal de Orden Público, perdón Audiencia Nacional, está investigando algo de eso, prefiero esperar a conocerlo sin intermediarios si es que llega el momento. Podrán decirme que estoy blanqueando a los rusos, y efectivamente el blanqueo se produce por contraste con el rojo sangre casi negro de la CIA que, desde que empezó a olerse el impeachment de Trump, vuelve a operar como en los años de la Operación Cóndor. Agustín de Hipona nos dejó dicho que el mal carece de entidad, es la ausencia del bien, fruto indeseado de la libertad del hombre. Intentan debilitarnos por todos lados, el Imperio contraataca. Seamos libres y buenos, jóvenes rebeldes, y que la fuerza nos acompañe.