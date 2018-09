Impacto saludable

La sanidad ha sido noticia esta semana en Córdoba. Y no sólo por el autobombo que periódicamente ofrece la Administración sobre la gestión de sus hospitales, sino porque un estudio ha puesto de manifiesto el impacto que tiene en la economía cordobesa un centro de referencia nacional como el Reina Sofía. Los datos facilitados son muchos, y casi todos positivos, pero la delegada de salud, María Ángeles Luna, resumió en una frase la principal conclusión de este informe: "el Hospital Universitario Reina Sofía es la empresa con mayor impacto económico en la ciudad de Córdoba, moviendo más de 650 millones de euros anuales, lo que la sitúa como la de mayor impacto de la ciudad". Era algo imaginable, pero que hasta ahora no se había concretado en números, por lo que el valor real de este análisis cobra más importancia. En estos tiempos en lo que todo se pone en duda, en los que la credibilidad de los gestores de lo público no pasa por su mejor momento y en los que las cifras de paro nos dan cada mes una bofetada en Córdoba, se agradece este soplo de optimismo.

La provincia -sobre todo la capital- necesita empresas, sociedades que generen empleo (a ser posible estable) y emprendedores que vean en esta tierra una oportunidad para crear riqueza. Cierto es que no se lo ponemos fácil, que la seguridad jurídica para implantarse en una ciudad como Córdoba se ve amenazada a veces por la torpeza de quienes dirigen los destinos municipales. En cualquier caso, llama la atención que hablemos del impacto positivo de un sector como el de la salud, al que parece que en demasiadas ocasiones no tenemos en cuenta, pero que se ha convertido en un puntal económico de la provincia.

Porque, afortunadamente, no sólo tenemos por estas tierras el laureado Reina Sofía y sus ramificaciones, sino que el sector privado también se está afianzando. Cruz Roja es un ejemplo claro desde hace años, al igual que San Juan de Dios, que ha registrado un incremento de un 17,8% en el número total de pacientes atendidos (63.609), de los que son 17.000 nuevos usuarios. O el nuevo Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha atendido más de 1.100 consultas y ha realizado más de 300 pruebas diagnósticas en sus primeros días de actividad, que empezó hace poco más de una semana con la puesta en marcha de las consultas externas, pruebas diagnósticas y laboratorio. A este centro se han incorporado más de 180 profesionales de distintos departamentos y áreas, según los datos facilitados por el grupo empresarial.

Si a ello le sumamos una universidad como la UCO, que destaca en la formación de jóvenes en grados ligados a la Salud, pues tenemos el complemento perfecto para consolidar un sector del que viven miles de familias cordobesas y que, además, desarrolla una labor de atención a la sociedad indispensable.