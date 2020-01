¿Ignorancia o mala fe?

Copio literalmente, texto que el autor de esta "opinión" ha podido extraer de este periódico -el Día de Córdoba-, edición del día 30 ppdo., suscrita por el periodista Jorge Muñoz y que resulta del siguiente tenor literal: Título: "Zarrías critica al juez por no considerar la nueva causa prescrita". Subtítulo: "La defensa del ex consejero reprocha que se le acuse de malversación por haber concedido un préstamo… "el siglo pasado".

En definitiva -y a juicio de Las Tendillas- lo que pretende el encausado de referencia es, ni más ni menos, que el archivo o sobreseimiento de… "la nueva causa" por prescripción, habida cuenta del tiempo transcurrido ("el siglo pasado").

A tenor de lo publicado, el juzgador -don José Ignacio Villaplana, del Juzgado número 6 de los de Sevilla- no considera… prescrita la… "nueva causa", que instruye contra Zarrías y el ex presidente de la Junta Manuel Chaves. ¿Motivo del pleito?: Un préstamo que ronda la… módica cantidad de los seis millones de euros. ¡Casi na…!.

Obviamente, a los pocos lectores de noticias que aún quedamos, no nos apoya otra (opción) que permanecer… expectantes. A la espera del resultado de la actuación del juzgador en el caso al que aludimos. Y del que, a juicio del autor de esta "opinión", solo podemos predicar que no parece exento de un tufillo a corruptela que apesta.

Sin embargo -y salvo mejor y más fundado criterio, que se dice en estos supuestos- la pretensión de los encausados (la… prescripción) no puede prosperar. Por razones muy elementalitas, que tratamos de resumir:

"Con la Ley en la mano" -en el decir de la acusación- la… prescripción (del delito o de la pena) es, por definición, una forma extintiva de la responsabilidad criminal (artículo 130 6 y 7 del Código Penal). Dicho en román paladino: No existe prescripción para delitos presuntos. Ni para "causas". Ni para las responsabilidades civiles. Porque las… "responsabilidades" -penales o civiles- no existen sin sentencia en firme que las avale. Sin ella, la prescripción devendría en causa extintiva no solo de un delito presunto sino también de las responsabilidades civiles, en su caso, y accesorias.

Ello supuesto la pretendida… prescripción de la "nueva causa" solo puede ser efecto de una elevada dosis de ignorancia (inexcusable) o mala fe.