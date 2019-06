¿IGNORANCIA O MALA FE?

Dizque el actual Consejero Andaluz de Salud y Familias -Jesús Aguirre, de la Junta de Andalucía- ha tenido la… ocurrencia de dirigir atenta misiva a la Fundación Amancio Ortega con un ruego: Que conceda a la Comunidad Autónoma Andaluza la consideración de "zona de inversión preferente" en investigación oncológica. A los fines de facilitar la concesión de la petición formulada, el susodicho político ofrece a la dicha "Fundación" nada menos que la posibilidad de utilizar las estructuras del Parque Científico Tecnológico de Córdoba. Ouséase: Las instalaciones que conocemos como Rabanales 21. Pero… ¿es necesaria -o está justificada- la "inversión" económica instada?

En el señor Aguirre, concurren circunstancias que no podemos eludir: Como dejamos indicado, es el responsable máximo en la Administración de "Salud y Familias" de la Comunidad Autónoma Andaluza. Pero, además de su condición de político, se da la circunstancia de que el susodicho es médico. Y, quienes conocemos de su trayectoria profesional sabemos muy bien que se trata de un prestigioso técnico de la medicina, muy conocedor del oficio y, sobre todo, del funcionamiento del actual sistema sanitario. Es muy querido y respetado, habida cuenta de su preocupación por sus pacientes y, en general, por que el dicho "sistema" funcione a plena satisfacción de los usuarios del mismo.

Habida cuenta de la talla profesional del susodicho, no parece necesario un sobreesfuerzo de mollera para concluir que está plenamente justificada la solicitud de ayuda formulada: Resulta de dominio público que no andamos, precisamente, sobrados de recursos. Más bien todo lo contrario. Y, por ello, toda ayuda en aras de mejorar la salud pública -lo que, además, supondría la creación de algunos puestos de trabajo, de los que no andamos precisamente sobrados- resultaría, a juicio de cualquier bien nacido, una actuación de utilidad pública y, en consecuencia, deseable y de agradecer.

Por ello, el autor de esta opinión no puede compartir el criterio de quienes sostienen que "Una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios", o que "la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega". Porque, en el dudoso supuesto de que existieran, ni las… "limosnas" ni la "donaciones" están prohibidas. En consecuencia, los… reproches en cuestión solo pueden ser resultado de una supina ignorancia o de manifiesta e intolerable mala fe.