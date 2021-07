Humanidades: rendidas por hambre

Las notas de corte más bajas para acceder a las diferentes carreras de la Universidad de Sevilla corresponden a Lengua y Literatura Alemanas, Estudios Franceses, Filología Clásica, Antropología Social y Cultural, Estudios Árabes e Islámicos, Filología Hispánica, Geografía, Arqueología, Historia del Arte, Historia o Filosofía. Las que tienen una nota de corte más alta son el doble grado en Física y Matemáticas, Biomedicina Básica y Experimental, los dobles grados en Matemáticas y Estadística e Ingeniería y Tecnología Informática, y Medicina.

Es necesario que la Universidad no ignore la sociedad en la que y para la que trabaja. Es lógico que el empresariado le exija que las titulaciones se ajusten a las demandas del mercado. Es comprensible que los alumnos tengan en cuenta la viabilidad de su futuro profesional. Pero también es necesario que la Universidad no olvide que las humanidades son esenciales para la sociedad, que el ajuste de las titulaciones a las demandas del mercado laboral no puede ser su único objetivo y que no se puede desincentivar a los alumnos con vocación por las humanidades.

Lo que nos lleva a la confección de los planes de estudio que cada vez, en todas sus etapas, marginan más a las humanidades. La salida profesional mayoritaria para ellas es la enseñanza. Si en la ESO y el Bachillerato se recortan, se la ciega; y se desincentiva a quien tiene esta vocación, lo que, a su vez, reduce el número de profesores universitarios cegando así otra salida profesional. Algo parecido al asedio que hacía rendirse por hambre a las fortalezas.

Corresponde a las instancias redactoras de las leyes de educación devolver a las humanidades su presencia en los planes de estudio como salida profesional que incentive a los jóvenes con vocación a optar por las humanidades. Dudar de su importancia y utilidad es un grave error. Afirma la prestigiosa Adela Cortina, catedrática de Ética y directora de Fundación Ética de los Negocios y las Organizaciones: "Hay quienes argumentan que las humanidades son 'inútiles', que sus investigaciones contribuyen poco al progreso de la economía nacional y que sus resultados tienen escasa incidencia en el desarrollo humano. Es rotundamente falso. Es necesario recuperar la unidad de los saberes y potenciar las letras en las aulas, porque ésa es la única manera de formar una ciudadanía lúcida y madura".