Hoy va de perros

Sucedió a consecuencia de la situación de "Estado de Alarma", -que no "estado de alarma", a juicio de Las Tendillas-. Entre otras… exquisiteces, nos deparó un indeseado e interminable "confinamiento", obligado cumplimiento, por preciso y urgente. Pero, he aquí que, la dicha situación de "confinamiento", también nos depara una miaja de libertad, a tenor de la cual nos es permitido el disfrutar de un pequeño garbeo, siempre que ello se haga con la compañía de un perro. El dicho "garbeo" parece carecer de relevancia en el actual… "Estado de Alarma". Mas, a nuestro juicio, ello es así solo en apariencia: Porque la verdad es que el… dicho "garbeo" está haciendo correr mucha tinta en las rotativas de los distintos medios, tanto en la prensa escrita como en la televisiva no resultan infrecuentes expresiones que aluden:

Unas veces, a "pasear EL perro".

Otras…, a "pasear AL perro".

-¿Significan lo mismo ambas expresiones?

-Pues, va a ser que no. Aunque parezcan de idéntico contenido, es lo cierto que ambas expresiones -pasear el perro" y "pasear al perro"- contienen significados completamente distintos, como es sabido y aquí tratamos de analizar: Es de dominio público: La acción de "pasear" puede ser llevada a efecto íntegramente por un solo sujeto agente. Un ejemplo ilustrativo: En la expresión "Juan pasea" topamos con una oración gramatical sintácticamente completa, formada por un solo sujeto activo. En ella, la acción efectuada por el sujeto actor no pasa de él a ninguna parte. Es por ello que, gramaticalmente, a este tipo de verbos los designamos "intransitivos". La acción por ellos ejecutada no es traspasada a ningún otro elemento de la oración gramatical.

Pero, como es obvio, el hecho de que el propio "Juan pasee", o "se pasee", no impide que el dicho sujeto agente pueda extender la acción verbal a otros sujetos pasivos. Es decir: Además de "pasear" él, también podrá "pasear" otros o a otros sujetos pasivo, sintácticamente denominados Complemento Directo u Objeto Directo (=Sujetos pasivos)-

Pero… ¡mucho ojo!: Si estos complementos se refieren a cosas, no van precedidos de "a". Así, resulta improcedente "pasear a el perro. Procede la preposición "a" cuando el complemento (sujeto paciente) ostenta la condición de persona o cosa personificada. Pero, hoy por hoy, no es el caso.