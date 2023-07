Quien me conoce de años, ya sabe que repito lo mismo todos los días que hay elecciones: que no he fallado ni una sola vez, que he votado siempre. Y si me dijeran que tengo que votar todos los domingos, ahí estaría el tío, y lo digo con la boca grande. Y es que no puedo entender a quien se queda en su casa, lo digo de verdad, que para una cosa que nos preguntan cómo nos vamos a quedar callados.

Yo me siento muy orgulloso de eso, lo digo con todas las letras, y no hace falta que lo diga más claro. Y una cosa que me encanta de la democracia es que mi voto vale lo mismo que el de un médico, un futbolista famoso, un torero o el del presidente del Gobierno, y eso todos lo deberíamos tener en cuenta. Porque no es poca cosa, es mucho me parece a mí. Y que luego, por supuesto, porque de eso se trata, que cada uno vote al que más le guste o menos le disguste.

Yo creo que esto de votar es como ir a comprar el pan. No todo el mundo tiene debajo de su casa la panadería que más le gusta, que seguro para llegar hasta la panadería con el pan que más nos gusta está a un paseo, fijo, pues votar es lo mismo. Y no sé si me estoy explicando de la mejor manera, que ya saben ustedes que de palabras y frases ando regular, a pesar de los años que llevo escribiendo los domingos.

Pero eso es porque los de mi Día me quieren mucho y me han cogido cariño, que por otra cosa no puede ser, me parece a mí. Bueno, que me lío, a lo que iba, que seguro que nadie tiene el partido perfecto, con todo lo que quiere, pero seguro que hay uno que al menos se acerca, digo yo.

Pero que hay que votar, claro que sí, que luego hay quien se queja todo el tiempo y ni se ha molestado en dejar la papeleta en la urna, que yo me conozco de algunos. En cuanto me levante me voy para el colegio electoral, con la fresquita, y así me quito de colas y de historias y ya he cumplido, porque eso es cumplir, y cumplir bien, ya lo creo que sí.

Además, llevamos un par de días que ha aligerado el calor, que ya no está la cosa tan mala como a principios de semana. Ojalá eso haga que vaya más gente a votar, que mientras más seamos, mejor, porque es más lo que quiere todo el mundo lo que salga.

En fin, que ya nos acercamos a agosto y ahí estamos dándole vueltas a lo que vamos a hacer, que todavía no lo tenemos claro. Yo, la verdad, es que estando con mis amigos estoy bien, y nada más necesito, esa es la verdad. Pero como sucede en las votaciones, habrá que ver lo que piensan los demás, y lo que diga la mayoría pues bien estará, y no se hable más.