Hogares de 30 m2

Trescientas familias de Córdoba viven en minipisos de menos de 30 metros cuadrados. Tras ese titular se esconde una realidad preocupante: aunque el porcentaje sobre el total de hogares es meramente testimonial, va creciendo a un fuerte ritmo el número de personas o familias que se ven obligadas a residir en espacios muy reducidos y no por gusto, sino por el alza del precio de la vivienda. No solo crecen en la capital; en la provincia se han multiplicado por cinco en la última década. Una realidad que ya no se da solo en las grandes capitales del país.