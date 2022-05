Historia de una canción

Su nombre se debe a una canción de Muddy Waters, en la que se decía que sólo las piedras rodantes (sinónimo de trotamundos) no tenían moho. Y desde que dieron su primer concierto en Julio de 1962, los Rolling Stones han hecho honor a ello. Porque aunque seis décadas despues , Brian Jones, Charlie Watts e Ian Stewart ya no estén en este mundo ; Bill Wyman se retirase hace tiempo a disfrutar de sus jóvenes amistades , y Keith Richards y Mick Jagger acumulen nietos y hasta bisnietos, sorprendentemente a punto de cumplir los ochenta años continúan rodando por el mundo movidos por el mismo espíritu, que les hizo componer I can´t get no satisfaction, el himno que mejor define lo que significa ser joven y no estar a gusto con lo que te rodea . La razón de su longevidad cabe establecerla en que lo que hacen "les gusta" y que no se cansan pese a haber probado todos los excesos posibles. También, que se saben en posesión de la mejor marca que el rock ha creado, y aunque ahora mismo suenan más a una banda tributo de lo que fueron, continúan llenando estadios de seguidores, que acuden esperanzados a intentar volver a ser jóvenes durante un par de horas. El próximo 1 de junio saltarán al Wanda Metropolitano y arrogantes y divertidos cantarán que sí, que hemos envejecido, pero que de eso a darnos por contentos aún queda un trecho.

Keith Richards dormía en el Ford Harrison Hotel de Clearwater en Florida tras dar un concierto de su gira por Estados Unidos allá por mayo de 1965. Acostumbraba a hacerlo con una pequeña grabadora a su lado. Al despertar se encontró con que había grabado el riff de guitarra más famoso de la historia y luego se le oía roncando hasta el final de la cinta. Le pasó a Jagger aquel esbozo de canción folk; éste puso la letra inspirada en el tono protestón de la época y en un verso de Chuck Berry, y despues en sucesivas grabaciones electrificaron el sonido. Resultado: número 1 mundial y quizás la más emblemática de sus canciones. Curiosamente Jagger y Richards no la quisieron como single y se editó en contra de su opinión. Pero hay un dato que sorprende aún más. Aún hoy en día los derechos sobre la canción pertenecen a ABKCO la sociedad que creó su mánager Allen Klein, que aprovechándose de su ignorancia les robó la propiedad sobre todas sus canciones de los años sesenta. Igual es por esto por lo que continúan sonando sinceros cuando dicen que no están satisfechos.