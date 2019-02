Helicóptero en El Brillante

Andan un tanto sorprendidos los vecinos que viven en el entorno de El Brillante y cerca del parque periurbano de Los Villares. La razón no es otra que la "misteriosa" actividad de un helicóptero -de color rojo, según algunos- que ha sobrevolado la zona durante varios días sobre el mediodía. Como ahora no estamos en época de incendios, pues aún llama más la atención la presencia de la aeronave, de la que no se sabe si realizaba algún ejercicio o simplemente estaba haciendo uso del helipuerto de Los Villares, el mismo que todavía está en fase de regularización. Alguien lo aclarará algún día de estos.