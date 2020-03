Haced lo que queráis, quejaos de lo que necesitéis, no os pongáis a hacer pilates si no os apetece, trabajad en pijama delante del ordenador porque no os ve nadie o aunque os vean, comed lo primero que se os venga en gana tras abrir el frigorífico. Pero, por favor, actuad con responsabilidad porque no cuesta tanto, estoy segura de que este esfuerzo se nos verá recompensado de alguna manera, pero quedaos en casa porque hay gente que no puede hacerlo.

Tiraos las horas muertas delante de la televisión, descargaos cuantos juegos absurdos os recomienden las publicidades de otros tantos juegos absurdos, llorad de impotencia o tened miedo, no pasa nada por tener miedo. Pero, por favor, no salgáis a la calle si no es necesario. Retrasad el momento de la compra a horas en las que no vaya tanta gente, compradlo todo de una sola vez y tened cuidado cuando vayáis de vuelta a casa.

Haced lo que os apetezca, escribid mierdas y maravillas en las horas muertas, salid a aplaudir a las 20:00 o a darle con el mazo a una cacerola que seguro que sirve de mucho, bebeos todo el alcohol que tengáis en los armarios y comeos todos los procesados que encontréis por la despensa. Pero, por favor, no compartáis bulos por Whatsapp en los grupos de la familia y si no sabes qué son bulos y qué no lo son, no compartas nada. Hay profesionales de la comunicación trabajando sin descanso por dar información veraz y de servicio para que no tengas que recurrir a esas captura de pantalla o a esos audios de esa enfermera, ese médicos y tal auxiliar que han visto una serie de barbaridades que nadie más ha sido capaz de ver.

Soportad la cuarentena y el aislamiento como queráis o como podáis. Salid al balcón y charlad con vuestra vecina, tended en la terraza y no en la azotea si es que tenéis la suerte de contar con alguna de las dos, dormid hasta que ya no podáis más y trasnochad como no lo habéis hecho nunca. Pero, por favor, no seáis policías. Ya hay policías haciendo de policías, no necesitamos más agentes, tenemos a la nacional, a la local, a la autonómica, tenemos a los militares. No seáis chivatos, por favor, que todos sabemos que hay tontos saltándose el estado de alarma, pero no es nuestra labor. No jaleéis a la policía cuando sobrepasa los límites, por favor, que bastante tenemos ya.