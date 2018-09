El final del verano llegó, y yo sigo aquí. Es conveniente buscar un frontispicio fuera de temporada, y como "Fuera de temporada" ocupa demasiados caracteres, le vamos a poner "Trescatorce", así, todo junto, por dos razones. La primera es que 3,1416, como todos ustedes no saben, es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y en esta columna se escribe a menudo sobre economía circular. La segunda es que 3,1416 es Pi, que es como se me conoce en los ambientes. Elevada la consulta a la superioridad, muestra su conformidad, así que resuelto.

Iba a hablarles en la columna de hoy sobre conocimiento, pero -cosas de la hiperconectividad- un avezado y cualificado lector me envía el siguiente comentario sobre la columna de los mapas: "Explícale tú antinacionalismo y globalización a quien usa el mapa para ver dónde fluye pasta y no caen bombas para intentar sobrevivir. O al que lo usa para ver cuanta parte del pastel público le toca en el reparto. El primero es uno de los que abarrotan algunas fronteras y el segundo le da muy buen uso al mapa del 82 desde su puntito […]. El quid del mapa es pa que va a usarse y claro, Sr. Roda Navarro, esto no lo podemos pasar por alto. Las guerras, las aglomeraciones humanas en las fronteras y la corrupción son problemas de primera magnitud que siempre van de la mano. Como bien apunta usted, un mapa es un instrumento, y como decíamos implícitamente el mapa del 82 es un instrumento de poder: todos lo son. Y, claro, el poder se resiste a dejar de ser. Y si en esa resistencia no les alcanza con la política, pues tiran de la política por otros medios. La guerra. Ha tenido sus bondades la guerra a lo largo de la Historia; en sociedades preindustriales ha sido un mecanismo clave para mantener las poblaciones humanas en equilibrio con el paisaje que ocupan, evitando el punto crítico de no recuperación del ecosistema y asegurando la captación de recursos a largo plazo. Pero, me dirá usted, con la economía globalizada y la guerra industrializada, con todos los recursos del planeta para 2018 agotados el pasado 1 de agosto, ¿qué me está contando?

Le estoy contando que si no explicamos globalización -y más- en 2050 tendremos un protectorado del mundo industrializado por las marcas globales, basado en tratados comerciales inviolables; islas tecnofascistas para proteger a los consejos; ejércitos drone y todo lo que usted sea capaz de imaginar. En vez de llorar, preferimos escribir y con suerte arrojar algo luz. Y, de vez en cuando, recordar que Napster tumbó a la oligarquía discográfica.