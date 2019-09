El Guadajoz levanta la voz

A los empresarios de la comarca del Guadajoz se les acaba la paciencia. Su manifiesto de hace unos días en el que critican la dejadez en la que se encuentra sumida esta zona pone de relieve que es necesario un mayor apoyo. La respuesta de las administraciones no se hizo esperar y, cada una a su manera, reconocieron que tienen razón, si bien no aportaron soluciones concretas. Especial mención merece la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, que ni siquiera quiso hablar del tema, o el edil de Castro del Río Julio Criado, que dijo que esto no va con ellos. Mal empiezan, porque eso no son formas.