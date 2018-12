Grande, 'Noi del Poble Sec'

Le pido que me deje hacer mi espectáculo tal y como está diseñado. Le aseguro que es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, que ha girado por todo el mundo, porque alguien diga algo así. Es increíble que en los tiempos que corren haya gente que no lo entienda. Se puede sentir usted orgulloso". Joan Manuel Serrat cortó en seco hace unos días con estas palabras -y con un par- a quien desde el público que presenciaba un concierto en su ciudad natal de su gira Mediterráneo da capo le gritó desafiante "¡Canta en catalán, que estamos en Barcelona!". Quien es uno de los más grandes talentos que ha dado la música popular en castellano y en catalán se comportó al responder así como lo que es, todo un señor, después de llevar soportando en estos tiempos que corren, como él dice, los ataques, el rechazo y los insultos de quienes militan en un independentismo que lo ha llegado a tildar hasta de traidor y fascista, cuando quienes realmente están actuando con él como descendientes de los grandes dictadores europeos del siglo XX -con permiso de Stalin- son los más acérrimos abrazadores de una senyera tuneada de estelada. O estas conmigo o estás contra mi le insisten a quien siempre llamaron el Noi del Poble Sec [Niño del Pueblo Seco]; o sea, le aplican a Serrat la máxima fascista por excelencia.

Ahora, el independentismo catalán reniega de quien en los tiempos de la bandera del pollo con forma de águila, el 25 de marzo de 1968, concretamente, provocó una tempestad política y el rechazo de los que se consideraban entonces los más españoles del mundo, cuando anunció que no representaría a España en el Festival de Eurovisión si no le permitían cantar en catalán La, la la. Curiosamente, ese tema acabó ganando el concurso convirtiéndose en la primera victoria nacional en el mismo de la mano -por boca- de Massiel.

El Noi del Poble Sec estuvo entonces por encima de esas críticas y está ahora por encima de las que recibe por parte de quien no acepta que no comulgue con un independentismo impuesto y trasnochado en estos tiempos que corren. No le perdonan que haya defendido tesis que para ellos son una blasfemia al dios Puigdemont, como que "sería insensato declarar la independencia; uno no se puede acostar español y levantarse catalán". Palabras pronunciadas, que no se le olvide a quienes le llaman traidor, por quien ha sido y es uno de los mejores embajadores a nivel internacional que tiene Barcelona en particular y Cataluña en general y que se caracteriza por ser uno de los artistas que más ha defendido el nombre de la que siempre ha dicho que ha sido su tierra, Cataluña, y del catalán a lo largo de su prolífica carrera. Está claro, Joan Manuel, como le respondiste a quien te gritó aquello en Barcelona, es increíble que en los tiempos que corren haya gente -pobre gente- que no lo entienda.