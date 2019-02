Gracias, supercampeón

Gracias, Jesús Vidal, por esa lección de humildad que con esas tus palabras salidas del corazón le diste a toda España tras recoger tu Goya al Mejor Actor Revelación por Campeones. Un premio muy merecido para quien una discapacidad no le ha impedido -no te ha impedido- estudiar Filología y empezar a hacer teatro, además de realizar un máster de Periodismo, trabajar en varios medios y agencias y hasta, por fin, dedicarte de lleno a la interpretación dando vida en el cine a Marín, uno de los integrantes de ese equipo tan especial de baloncesto, Los Amigos, que protagoniza la cinta de Javier Fesser. En esta sociedad que huye del ¿diferente? y que tiende a estigmatizarlo hasta apartarlo y considerarlo inferior, esas tus palabras se convirtieron en un mensaje muy importante contra la ignorancia de los que todavía excluyen.

"Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como Mejor Actor Revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad".... "Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de Los Amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible".... "Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros"...Son sólo tres pasajes de ese discurso salido del corazón que será recordado como uno de los más emotivos de los pronunciados en todas las ediciones de los Goya por lo que significa. Parafraseándote, es una llamada a la inclusión, a la diversidad y a la visibilidad.

Tras ver Campeones, escribí otra columna que titulé Gracias, Javier Fesser. En ellale di las gracias a tu director por realizar esa cinta en la que quiso que los integrantes del equipo de baloncesto fuerais discapacitados de verdad, dejando patente la naturalidad, sencillez, inocencia, humildad y, sobre todo, la ausencia de maldad y de prejuicios que os caracterizan a ese tipo de personas con mayúsculas del que todos Los Amigos formáis parte. Y hace unos días supe que una chica, tras coronarse Campeones como Mejor Película en los Goyas, pide firmas en change.org para que vuestra cinta se vea en todos los colegios e institutos y que los niños aprendan esos valores que transmite. "Mi hermana tiene 17 años, se llama Belén y nació con una enfermedad rara que se denomina Síndrome de Jacobsen. Nuestro objetivo es que sea FELIZ... en un mundo donde ella es diferente a la supuesta normalidad. Y sería más feliz si la sociedad tuviera más conocimiento de lo que es un niño diferente y se derribaran tantos prejuicios que existen todavía en pleno siglo XXI. Campeones ha hecho muchísimo por normalizar a las personas que, como mi hermana, son diferentes", cuenta la chica. Por todo ello, gracias, supercampeón.