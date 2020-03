Gracias don Amancio

Lamentablemente, resulta de imposibilidad cuasi metafísica el levantarse por la mañana de un día cualquiera sin topar con una publicación que no nos amargue la existencia. Y, lo peor: Que no sepamos cuánto tiempo va a durar esta… odisea que llamamos coronavirus.

Al aludir a esta pavorosa realidad, no solo tenemos nuestras molleras al rojo vivo por la indeseable existencia del llamado covid-19; sino que, además, nunca nos falta un complejo rosario de otras crónicas que nos impiden dormir.

No obstante…, también tenemos que reconocer que, de vez en cuando, recibimos alguna que otra información periodística que invita a la esperanza. Sin ir más lejos, en la semana que concluye, nuestro periódico, El Día de Córdoba, nos suministra publicación cuyos contenidos, habida cuenta de su extraordinaria relevancia, creemos que debemos reproducir -y reproducimos-: Título: "Zara planea producir material sanitario contra el coronavirus". Subtitulo: "La multinacional estudia los reajustes necesarios y la disponibilidad de materias primas para la fabricación de batas, mascarillas y gafas protectoras, entre otros elementos".

"Ofrece además al Gobierno su amplia red logística para importar material directamente desde China". No es la primera vez que el dueño de la mercantil de referencia, don Amancio Ortega, se deja caer con alguna de sus… donaciones, que juzgamos desinteresadas, solidarias y -sobre todo- multimillonarias. Todo, con una loable pretensión: Contribuir, en lo posible, a solucionar los problemas de salud pública. Pero, a juicio de Las Tendillas, los destinatarios de la donación que don Amancio pone a disposición de los responsables de la res pública de nuestro país tiene como destinatarios no solo a nuestros enfermos, que no son pocos; sino también a todos los demás de todo el mundo… mundial. Digo.

Y, a buen seguro que casi todos agradeceremos a don Amancio las donaciones que aporta. Decimos "casi todos" porque muchos (miles) no podrán hacerlo: Han pasado a mejor vida. Unos, víctimas de los efectos mortíferos del… covid-19; otros muchos, por carecer de los elementos defensivos y protectores que don Amancio se propone donar para salvar vidas. Cuántos… "no podrán hacerlo" por haber sido llevados al… matadero que supuso una manifestación, tan pública como política, llamada 8M. No lo sabemos: Lo presumimos.