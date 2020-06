Gazapo lingüístico: sus causas

Dedemos aclararlo: El diccionario oficial atribuye al término "gazapo" un montón de significaciones. Una de las cuales -y a la que en adelante nos referiremos- reza: "Yerro que, por inadvertencia, deja escapar quien escribe o habla". A tenor de la… acepción que dejamos acotada, no parece contrario al sentido común el reconocer al "gazapo" en cuestión una única cualidad: Esta no es otra que un… "yerro" (error, equivocación, pifia…) en el que todo quisque (= "quien escribe o habla") puede incurrir en un momento dado. Sobre todo quienes, por razones de muy variada naturaleza y con más frecuencia de la deseada, han de cumplir objetivos profesionales en tiempo del que no siempre disponen.

Vista la clara naturaleza o "cualidad" del "gazapo académico" que motiva esta crítica, nos parece inevitable un repaso -y análisis- de las "causas" de los que los mismos. A tal efecto, podemos clasificarlos de dos maneras claramente diferenciadas: Por una parte, tenemos que reconocer que, en algunos… supuestos -muchos- las "causas" del "gazapo" resultan fácilmente apreciables: Se identifican… solitas. Por otra, ocurre que, con más frecuencia de la deseada, no sabemos si un determinado "gazapo" es fruto, simplemente, de la ignorancia o si, además, puede haber otros motivos. Ejemplos: Expresiones como "miembros y miembras" o "jóvenes y jóvenas" de titularidad sobradamente conocida son "gazapos" que no nos ofrecen dificultades dignas de mención: Son fruto de una ignorancia supina, que no precisa ser formalmente justificada, por obvia.

Pero, estos… "casos" tampoco nos parecen los de más graves consecuencias: Los hay mucho peores. Un… poner: Hace tan solo unos días, un amable lector de Las Tendillas ha tenido a bien hacerme llegar la siguiente noticia: Unos… "militares encuentran ancianos conviviendo con cadáveres en Residencias y la Fiscalía abre diligencias".

Según el diccionario oficial, "convivir" (del latín convivere) significa: "1. Intr. Vivir en compañía de otro u otros". Es decir: Por rigurosa aplicación de la norma académica, la "convivencia" de "ancianos" con "cadáveres" resulta de imposibilidad metafísica. En consecuencia, esta "convivencia" solo sirve para su injusta utilización en detrimento del prestigio de las Residencias.

Respecto de la "causa" de tan… original -y aparatoso estropicio- no encontramos otra que no sea... una alta dosis de… "mala leche".