Gastos y desgaste

Perprejo desde el viernes con la actitud del Tribunal Supremo en relación a la sentencia del jueves, que resolvió que los bancos pagan el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al contratar hipotecas. No acostumbro a hablar de cosas concretas de trabajo en esta columna, porque no me gusta mezclar, y, desde luego no mías, pero las malas prácticas bancarias ya me han sacado un par de veces a pasear. El fondo de la cuestión de los gastos de una hipoteca no es tan fácil ni tan simple como pregonan algunos anuncios publicitarios. Requiere estudio para cada caso. No obstante, hay veces que el error de aplicación de una norma se acredita tanto que el sistema prevé soluciones globales, y aparentemente definitivas, que tendrían que servir para eliminar el conflicto. Algo así pasa con este tema, como antes ya ocurrió con las cláusulas suelo, el Tribunal Supremo ha estudiado un asunto particular pero saca una conclusión general: el impuesto que grava el acto de constituir una hipoteca debe pagarlo el Banco.

En la reciente historia de los abusos bancarios la justicia española ha dado muchos vaivenes y, algunas veces, ha rozado el ridículo, felizmente resuelto por la oportuna intervención de la justicia europea. A pesar de ello, aún colean muchos procedimientos en los juzgados de todo el país por diversas razones, suelos hipotecarios, comisiones abusivas, gastos de constitución de hipotecas y otros más sofisticados y menos comunes. La nueva sentencia de la semana pasada clarificó mucho el panorama y, sobre el papel, daba una oportunidad a los afectados para reclamar (o para fundar mejor sus reclamaciones), pero también a los Bancos, que pueden acabar con todo esto mañana si pagan en lugar de someter a procesos largos a sus clientes perjudicados. Sinceramente, no esperaba que los bancos se movieran porque funcionan con una calculadora de costes y todavía les trae cuenta obligar a demandar, aunque pierdan, pero en ningún caso pensé que el propio Tribunal se llegase a cuestionar a sí mismo. "La repercusión social y económica de un giro radical", dijeron; esto, en el país de "La Manada", por poner un ejemplo cercano. La imagen del Tribunal pareció torpe y aparentemente plegada al interés del poderoso derrotado que perdió 6000 millones en Bolsa la tarde anterior.

Es muy difícil explicar que hay que confiar en la acción de la justicia cuando se muestra insegura. Es más difícil cuando la inseguridad frustra al débil que vence y alienta al poderoso perdedor a seguir incumpliendo, porque parezca que no solo puede cambiar las reglas sino que también puede alterar el resultado del partido. Ahí sí que hay un desgaste social atroz. Por razones jurídicas, y por un elemental sentido ético y estético, confío en que el Tribunal Supremo no tire su prestigio a la basura. Eso sí tendría un gasto enorme.