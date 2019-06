La semana pasada terminamos la maratón electoral que nos ha ocupado desde la convocatoria de las elecciones por parte de Susan(tidad) el 8 de octubre del año pasado. Desde fuera del mercado de los votos parece que el pueblo soberano -we, the people, que diría el gringo- le ha dado un soberano repaso a los profesionales del ramo: algunos los han afeitado en seco, a otras las han pelado con la gorra puesta, a muchos les han segado la yerba debajo de los pies. En Galapagar, el señor marqués se ha ordenado fraile mendicante, pero ni castidad, ni pobreza, ni obediencia. Limosna sí: ¡un ministerio, por caridad! En política se puede hacer de todo menos el ridículo dijo Josep Tarradellas, ignoro si el de la pizzas o el otro.

Teniendo legión de niñatos y niñatas haciendo el ridículo y la ridícula, lo de los Pablos es de premio Nobel a la estupidez humana. Se mueven en ese territorio pantanoso que hay entre los malvados y los incautos: son peligrosos. Lo grande del asunto es que nosotros -we, the people- los hemos puesto en su lugar cepillándole un número considerable de escaños a cada uno, lo que se traduce en una considerable merma del parné disponible en el partido, lo que viene a generar cierta tensión interna -conocida como hambre-, que de una forma u otra, dada la condición de intelectual orgánico colectivo de los partidos políticos -¡Ja!- indefectiblemente hará que sus organizaciones, tarde o temprano, tomando el ejemplo del pueblo soberano, hagan lo propio y los manden a los dos a Parla, o a mirar las casas colgantes, que es su lugar idóneo.

En Baena, el senador Palpatine, quicir, Donluigi, quicir, el inefable señor Moreno Castro, Luis, podría propiciar que Parla sea el municipio más concurrido de España, mandando a Rojano para allá. M punto jota Serrano se le ha escapado viva al Senado, toda una suerte para ella, a la vista de la provecta edad del ínclito señor: los cuatro añazos de retiro senatorial podrían ser suficientes. En Montoro el exceso de cebolla en la tortilla se le está repitiendo a la alcaldesa, lo cual visto desde fuera y desde lejos podría parecer una injusticia, pero en política hay que matar al padre porque si no, ni cenamos ni se muere. Lo del poblado que habito, a orillas del Guadalquivir, también merece un comentario. Ambrosio parecía que iba a superar el récord de 9 ediles, al final han sido 8 y se ha quedado sin tiempo de ser alcaldesa. Es lo que tiene dejarse 100 millones de pavos sin ejecutar, no hace falta que falle la campaña. Game Over. Insert Coin. New player.