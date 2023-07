40 GRADOS A LA SOMBRA

Córdoba inicia otra semana en aviso amarillo por temperaturas máximas de 40 grados, otra alerta más a sumar a un año en el que el calor va batiendo un récord tras otro. Pese a ello, no habrá toldos en las calles del centro (del resto de la ciudad ni hablamos) al no haberse tramitado a tiempo el contrato para su instalación, a lo que añade el Ayuntamiento el rechazo de las comunidades de vecinos a que se utilicen sus fachadas. Para esto último habrá que buscar alternativas, pero lo primero es un error de gestión que no debería haberse producido.