'Fritur' y de nuevo resacón

Foto aquí y foto allá. Ya están nuestros políticos en otra edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) -Fritur, en el argot periodístico, ¿por qué será?-. Pobrecitos, nuestros políticos, con lo poco que les gusta salir en los retratos y eso que este año no es electoral municipalmente hablando, pero da igual, Fritur es Fritur, el lugar idóneo al que nuestros gobernantes acuden edición tras edición casi a últimos de enero para no solo promocionar el turismo local, comarcal y provincial. A algunos de los cargos públicos cordobeses de postín se les ha visto echar mano del antídoto anti malos ratos que en día de moción de censura predicara la Pantoja del brazo de Julián Muñoz -el antídoto del "dientes, dientes, que es lo que les jode"- a la hora de esbozar una sonrisa forzada para retratarse junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien se ha paseado por el maremágnum de pabellones y stands de todos los colores y tamaños que pueblan la feria cual Juanma Salvador Gaviota -para este último sí que es año electoral-. Aunque eso no es lo que parece, porque en realidad en Fritur, perdón Fitur, no hay siglas ¿o sí?

Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón Fitur, en otra edición en la que más de uno de los que acude a la muestra -también en el sector del periodismo, cómo no- aprovechará para vivir la animada noche de la capital, con aventuras incluso para algunos al más puro estilo de Resacón en Las Vegas, que haberlashaylas. Pero bueno, corramos un tupido velo, que me estoy desviando del asunto. Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón Fitur, en una edición en la que la capital y la provincia van cada una por su lado, divorciados, aunque de buen rollo que, como dice la edil de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ambas llevan ofertas que se complementan, "quien visita la capital visita la provincia".

Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón, en Fitur, donde alguno acabará con el resacón, en esta ocasión de trabajo, con tanta presentación y también a la hora de dejarse seducir por ágapes varios en los que hay mucha copa, mucha croqueta, mucho canapé, mucho invitado... mucho ejercicio gastronómico, eso sí, con denominación de origen, para que todo quede en casa. Yo me lo guiso, yo me lo como todo al cuadrado o mejor al cubolibre. Ya están nuestros políticos en Fritur, perdón Fitur, para presentar la oferta cordobesa a los periodistas que hasta allí se han desplazado enviados por sus medios ¡CORDOBESES! Bueno, no voy a ser malo, también acuden a las presentaciones de la oferta cordobesa profesionales de la información de ¿otros puntos del país? ¿de medios internacionales? Haberlos haylos, lo que hace falta es encontrarlos.