Francotirador

Me da que ha sonado la hora de rebautizar de una vez por todas a Franco y empezar a llamarlo Su Excelencia el Coñacísimo. Por lo que está provocando. Ya no es brasa, es la suma del incendio de Londres de 1666 y el bombardeo de Dresde en 1945. Ayer nos levantamos con la noticia de la detención de un tarugo en Terrassa que pretendía darle matarile al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como venganza por querer sacar a Franco, o lo que de él quede, del Valle de los Caídos. El gachó tiene 63 castañas y es un experto tirador, de esos de donde pongo el ojo pongo la bala. Practicaba en un club de tiro olímpico. En su casa la poli encontró un arsenal. Encima, el nota era vigilante de seguridad privada. Glup. O sea, uno de esos majarones con síndrome Bronson con pipa al cinto. Esto es lo más preocupante de todo: me pregunto si las empresas de seguridad privada invierten en loqueros para que de vez en cuando examinen a estos descerebrados armados. Yo conocí a uno que hablaba de sí mismo en tercera persona. Daba grima. Para salir de naja.

En fin, que nos distraímos un montón -esta vez- con el tal Manuel Murillo Sánchez, que es como se llama el locatis este, y volvimos a lo mismo: que está por medio Su Excelencia el Coñacísimo. Si Franco -o lo que de él quede (mira que si está incorrupto el tío, va a ser de coña, qué cachondeo, el viejuno incorrupto después de tantos años, ja ja ja ja ja, qué buen refrigerador tienen los frailes en el Valle)- llevase tiempo enterrado en un bosque umbroso de Galicia al que pudieran acercarse los aburridos que quisieran cantar canciones viejas y saludar con el brazo en alto, nos habríamos ahorrado todas estas gaitas. Pero ayer en algunas tertulias teleradiofónicas hubo quien mojó su ropa interior tan sólo de pensar que el tarado de Terrasa se lo iba a hacer de Lee Harvey Oswald y nos iba a montar un magnicidio. Por Franco. También hubo opiniones con ecuanimidad y sensatez. Fueron las menos. La mayoría de esa peña apostaba por tener en sus cadenas una película Zapruder, pero con la cabeza de Sánchez reventando como una sandía. Joder con la audiencia, qué subidón. Y la peña morbosa salivando ante la tele con la inmediata viuda -al primer disparo- del presidente Sánchez en plan Jackie, con el terno rosa o con lo que llevara puesto -que no veo yo a esa mujer con un terno rosa como el de Jackie-, sin saber qué hacer, en pleno trance. Y muchos diciendo: "Esto es por lo de Franco". El Coñacísimo.