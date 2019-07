Felicidades

érase una vez un niño al que la vida le negó la infancia. Como le ocurrió a otros muchos como él, la Guerra Civil le arrancó a su padre cuando apenas tenía cinco años y destrozó a una familia que nada tenía que ver con ese episodio negro de la historia de este país que enfrentó a hermanos. Ese sinsentido le marcó de por vida, a él y a su familia -a su madre de tan solo entonces 35 años; a su hermana, de nueve; y a su hermano, de uno- y lo obligó poco a poco a convertirse en el hombre de la casa cuando no había llegado ni a la primera década de existencia. Nunca supo lo que era jugar con el resto de niños en la calle a las bolas, a la rayuela o a otros juegos de la época. El hambre y la necesidad apretaban y consiguió convertirse en el niño de Telégrafos mientras, entre telegrama y telegrama, soñaba que vivía aventuras cual Guerrero del Antifaz defendiendo a los suyos de esos hombres malos que habían acabado con su padre. No entendía cómo se lo habían arrebatado aquel 15 de agosto de 1936 y tampoco entendía que no estuviera enterrado en un lugar al que llevarle flores.

Creció entre trabajo y trabajo, porque solo el pluriempleo le podía proporcionar al entonces niño y luego adolescente el dinero suficiente para poder mantener a su familia...hasta que tuvo que marcharse a hacer el servicio militar. En Lérida, haciendo la mili, soñó con ser legionario, con escapar del pueblo, pensando que haría de ese sueño su vocación, pero desistió porque, en realidad, su vocación era la del servicio a los demás y estaba convencido de que en su casa aún lo necesitaban. Por eso mismo no acompañó a su hermano a Alemania en esa década prodigiosa en la que en su pueblo, Belalcázar, como en otros muchos pueblos andaluces, la emigración era la única salida para la mayoría.

Luego llegó el que sería su trabajo definitivo cuando su amigo Rafael Caballero le ofreció un puesto en la oficina de Correos del pueblo. Se casó y le sobrevivieron dos de sus cuatro hijos -tuvo dos niños y dos niñas-. Por su primogénito, como le pasó a su madre y a su hermana, sentía algo especial -quizás porque parecía el vivo retrato de ese abuelo (su padre), que, como él, nunca disfrutó-. Al chaval le puso el nombre del abuelo y desde que nació se desvivió por darle el amor que él no pudo sentir de quien había perdido de aquella manera tan canalla en la Guerra Civil. Para él, era un poco como resucitar a su padre y sentir ese cariño que siempre necesitó y que nunca pudo tener. Con su familia ya lo tenía todo, no necesitaba más, pero a veces la vida...como alguien dijo alguna vez, solo los buenos mueren jóvenes. Se marchó con tan solo 50 años y su hijo, como él, también se vio forzado a convertirse en el hombre de la casa, en esta ocasión en plena adolescencia, pero con una ventaja, la sabiduría que él le había transmitido frente la adversidad. Ese hombre era mi padre y hoy quiero que este columna sea mi regalo en el día de su cumpleaños.