Faltan pediatras

Es un lamento extendido entre padres y sanitarios: la falta de pediatras se ha extendido por toda Andalucía y hay muchos niños son atendidos en Atención Primaria por médicos de familia, no por especialistas. Unos 450.000 menores de 14 años no tienen pediatra en Andalucía, alerta la Asociación Andaluza de Pediatría de Atencion Primaria. Existe muchísima preocupación entre los profesionales porque hay estudios que muestran que los niños que ven al especialista tienen mejores resultados en salud. Para colmo, muchos pediatras de la plantilla actual están próximos a su jubilación y no hay relevo.