Sigo apoyando la campaña Escuela con clásicos. En octubre de 2007, George Steiner pronunció en Barcelona una conferencia sobre la necesidad de construir el futuro a partir de la reflexión sobre el pasado. "Vivimos una época -dijo- en la que en Europa sólo existe una fuerza: el dinero… Si no somos capaces de encontrar un nuevo ideal, el dinero sofocará la vida espiritual". Para sofocarla se desarraiga a los europeos -hijos de Jerusalén y Atenas- de sus orígenes judeocristianos y grecorromanos. Se expulsa de la vida pública la herencia judeocristiana (Jerusalén) bastardeando el laicismo sano -independencia del Estado de cualquier confesión religiosa- para convertirlo en la erradicación de lo religioso de la vida pública; y se expulsa la Cultura Clásica (Atenas) de los planes de estudios.

Entrevistado nueve años después en Babelia, Steiner, judío agnóstico, se refirió al "arrinconamiento de la religión", poniendo a España como "buen ejemplo de ello" y preguntándose: "¿Cuál será ahora la garantía trascendente que necesitamos para ir hacia delante?". También se refirió, y es oportuno citarlo a la vista de las reformas educativas auspiciadas por el actual Gobierno, a la apostasía educativa de la izquierda: "Desde la revolución francesa, en Europa la esperanza ha estado siempre en la izquierda. Pero ahora ya no hay una izquierda seria, grande, filosófica. Hay un enorme vacío". Este vacío tiene nombres propios en este PSOE y este Gobierno que se dice progresista, tan alejados de los ideales culturales y educativos de Francisco Giner de los Ríos, Manuel Bartolomé Cossío o Fernando de los Ríos.

Steiner pidió a su amigo Nuccio Ordine que le hiciera una entrevista que se publicaría después de su fallecimiento. En ella animó, como su último deseo, a "insistir en la idea de que Europa sigue siendo una necesidad importantísima, y de que, a pesar de las amenazas y los muros que se construyen, no debemos abandonar el sueño europeo". Sin la herencia de los clásicos no hay futuro para este sueño. Se comprende por qué, prologando esta entrevista póstuma, escribía Ordine: "Ahora que Steiner ya no está, advierto más claramente las consecuencias del vacío insalvable que deja entre los defensores de los clásicos y la literatura".

Dedicado a don José Olivares D'Angelo, que me enseñó a amar a Homero y a Virgilio traduciéndolos de las ediciones de Oxford de La Ilíada y La Eneida.