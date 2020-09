Equilibrios y prioridades

Hemos vuelto al cole o estamos en ello. En Córdoba, tras la Fuensanta, este año sin Velá, ni campanas de barro, sin visita al Caimán ni al Pocito, sin los cacharritos en la puerta del Colegio Cervantes, ni conciertos en la Plaza de la Juventud, también hemos vuelto al cole o nos disponemos a hacerlo. El sonido de las campanitas que nos avisan de que la mochila es inminente, no ha estado. Por el contrario, el olor a hidroalcohólico ha perfumado la excepcional vuelta.

No tenemos mucho de lo que teníamos y tenemos algunos elementos impensables, no tenemos Velá ni besos, pero codos que abrazan y ojos que sonríen para dar la bienvenida a nuestros escolares, sí que han estado presentes. Y así, sin algunas cosas pero con otras, tiramos para adelante en la nueva normalidad -o sin títulos- en esta etapa de nuestra vida. Ahora todo es un ejercicio de compensación. El juego de equilibrios es realmente complicado, mantener la ilusión insuflando cautela, no educar en lo temeroso sin dejar de insistir en el mensaje de la prudencia. Intentar volver a lo de siempre con rutinas necesarias nuevas. Con lo económico pasa un poco lo mismo, es difícil combinar previsión e incertidumbre, ser precavido sin precipitarse demasiado. En la puerta del cole por ejemplo, más allá de los comentarios por las sorprendentes imágenes, el asunto es que nadie se atreve a comprar los uniformes de invierno. Mi amiga Cristina, que trabaja en unos grandes almacenes, nos cuenta que no se venden abrigos, que pá qué. La realidad de las familias es que estamos prudentes y priorizando gastos, por eso me sorprendo tanto al leer que el Ayuntamiento se va a gastar más de 60.000 euros en comprar caramelos para una Cabalgata de Reyes que, es más que probable, no podrá celebrarse. Parece que el alcalde se empeñe en apurar los plazos para cancelar, como ya han hecho hasta en Higuera de la Sierra, el pueblo con la cabalgata más antigua y espectacular de Andalucía. Quizá sea mal pensada pero pareciera que con ello se pretende justificar el monstruoso gasto comprometido para el espectáculo de luces en Cruz Conde -antiguo Foro Romano- que por el momento, también se mantiene.

Leer eso junto a los datos de la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, constatar la crudeza de la campaña de concienciación para evitar contagios, eludiendo aglomeraciones, no casa, eso se cae con las poses populistas de luces y caramelos. Para nadie es fácil el equilibrio, para todos es cuestión de prioridades.