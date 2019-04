Encuentro muy celebrado

No andan muy acostumbrados últimamente en Izquierda Unida a eso que se llama baño de multitudes, sino que más bien sus actos suelen tener un público fijo y digamos que no muy abundante. Sin embargo, ayer logró reunir a más de 300 personas en el Jardín Botánico para presentar a los candidatos a las alcaldías en los municipios. "Ya no nos peleamos tanto como antes", señaló alguna histórica dirigente, ya que el encuentro sirvió no sólo para dar a conocer las caras nuevas de la coalición de izquierdas en la provincia, sino para recuperar a otros que ya estaban casi en el olvido. Las urnas dirán si han acertado.