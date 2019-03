Encajes electorales

Si en el PSOE ha habido sus complicaciones a la hora de elegir el candidato a las elecciones generales del 28 de abril, en el resto de partidos no andan con mejor ambiente, por aquello de que todo el mundo quiere posicionarse. Hay quien simplemente le apetece y quiere ir y algunos que avalan a otras personas, pero no sólo porque le parezcan los idóneos, sino porque de esa manera se evitan que estén en la plancha de las municipales. En cualquier caso, en PP y Podemos-IU sobre todo, los debates están muy abiertos e incluso es posible que nos encontremos con alguna sorpresa. O no...