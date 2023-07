AL igual que otras parejas célebres como Quijote y Sancho o Holmes y Watson, Mortadelo y Filemón tienen una lectura filosófica. Tampoco sin pasarse, sin exageraciones, pero el famoso binomio de detectives de la TIA reflejan en clave disparatada las fuerzas contradictorias que habitan dentro del ser humano. Todos tenemos algo de Mortadelo y algo de Filemón. Y el que no, puede considerarse una persona incompleta, un proyecto inacabado sapiens. Es más, podríamos dividir a la humanidad en dos grandes grupos, mortadelonienses y filemonienses. Yo, que como a todos me gusta posar con mi mejor perfil, preferiría que se me considerase un ser eminentemente mortadeloniense. Mortadelo está a la altura de los grandes personajes de la literatura universal. Su bondad surrealista, su optimismo a prueba de bombas H, su look demodé, su lealtad inquebrantable a unos jefes que no lo merecen, su capacidad ilimitada para meter la pata y su increíble y fascinante habilidad para el disfraz –que le permite sobrevivir a las persecuciones que invariablemente sufre al final de cada capítulo– lo convierten en una especie de anti-Ulises que, en lugar de por el tenebroso piélago de los griegos, navega por esos paisajes de la España desarrollista que sirven de telón de fondo a muchos de los tebeos de Ibáñez. Por contra, cómo no sentir un punto de antipatía hacia ese pelota, chivato, déspota y oportunista llamado Filemón, que sólo alcanza su redención cuando se deja llevar por la locura de Mortadelo, el auténtico ángel que lo salva de ser un miserable cascarrabias.

Ahora que se habla con nostalgia de los consensos perdidos en la vida política y social española, habría que recordar que Mortadelo y Filemón sí supusieron y suponen un gran acuerdo nacional que ninguna circunstancia ha conseguido quebrar. Lo hemos visto estos días de duelo por la muerte de Ibáñez, en los que ha faltado que el Gobierno decretase que las banderas ondeasen a media asta en los edificios oficiales. Al igual que para los españoles del 98 don Quijote y Sancho fueron la pareja que representaba la esencia de una patria doliente, para mi generación de niños de la Transición, Mortadelo y Filemón simbolizaron la España esperanzada que circulaba en vespa hacia un mundo sin rencor, un país alocado y divertidamente merluzo, con barrios horrendos producto de la especulación (¡qué bien los retrató Ibáñez!) y una atmósfera entre lo cutre y lo pop, mezcla de Bond y Marianico el Corto. Ibáñez nos dio la risa y nos retrató en nuestros rastros más paródicos, siguiendo las nobles tradiciones de la picaresca y el esperpento. Pero al final, en su obra permanece esa terrible lección del pesimismo hispano: toda empresa humana acaba en golpiza y persecución de los justos.