Una EPA a contracorriente

La Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública esta semana revela algo que no es la primera vez que sucede: Córdoba va a contracorriente y, mientras el paro desciende en el último trimestre en Andalucía y en España, en la provincia sube. Concretamente, hay 10.500 desempleados más que en el anterior periodo, el que va de enero a marzo. Más allá de todo, lo preocupante es que el mercado laboral cordobés sigue sumido en la misma espiral de siempre, en el que las mujeres y los jóvenes son los que salen perjudicados. Eso sí, como los datos no son buenos, ahora no ha salido ningún político a hablar.