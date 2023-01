Decía don Antonio Machado: “Sólo recuerdo la emoción de las cosas, y se me olvida todo lo demás; muchas son las lagunas de mi memoria”. La memoria humana ha sido reverenciada y ensalzada. Durante siglos se le atribuyó –casi universalmente, sin distinguir entre tradiciones culturales diversas– una respetabilidad prácticamente incuestionable. Se entendía que todo lo que entra por los sentidos termina por quedar impreso en la mente, en un imaginario pergamino en blanco en el que permanecería alojado sustancialmente todo ese cúmulo de imágenes, sonidos, olores e impresiones vitales que nos visitan en nuestro deambular cotidiano, sin perjuicio de que el tiempo terminara por desvaír retazos de esa información que, sin embargo, continuaría latente en los rincones insondables de nuestro cerebro, dispuestos a ser vivificados por acción de la voluntad.

Precisamente el tiempo parece haber desenmascarado a nuestra memoria, despojándola de esa respetabilidad, mostrándola aparentemente como una farsante, arrebatándole la credibilidad que le era concedida sin mérito alguno porque nos han contado que la memoria del ser humano ni es perfecta, ni indeleble, ni fiable. Esa fiabilidad se habría puesto en entredicho gracias a las aportaciones de algunos científicos que han centrado sus estudios en ella, destacando los trabajos de la psicóloga y matemática Elizabeth Loftus, reveladores de una realidad apabullante. La profesora Loftus en su Juicio a la memoria nos descubre que, más allá de nuestra capacidad de observación, cuando intentamos guardar la imagen de un objeto o una experiencia, diversos factores pueden entrar en juego, perturbando ese recuerdo y corroyéndolo sin que seamos conscientes de ello, pudiendo adaptarlo a los cambios posteriores o transformarlo, e, incluso, nuestra mente, cediendo al influjo externo, puede creer en la existencia de recuerdos que nunca existieron. Concurren en nuestras experiencias los denominados “factores del suceso” alteradores de la percepción y deformadores de los recuerdos. Decía el agudo Mark Twain que “no es tan asombrosa la cantidad de cosas que recuerdo como la de las que recuerdo y no son ciertas”.

Nuestra memoria, en ocasiones, apuesta por la invención y actuamos convencidos de la veracidad de unos hechos que han sido fabricados en el seno de nuestro cerebro, pero esa “creatividad” no es culpable. Los hechos no quedan reflejados en nuestra memoria como lo harían las imágenes o el sonido en una grabación, como evidencia de la realidad. Cuando bebemos de esa cotidiana realidad en la que nos hallamos inmersos, esos retazos que integramos pasan a interactuar con nuestros conocimientos ya adquiridos y nuestras expectativas, incorporándose como parte de un proceso creativo e integrador, influyendo en ello incluso nuestro estado de ánimo y, lo que es más preocupante, la sugestión manipulativa externa. Cuando un testigo en un juicio cuenta “su experiencia” de un hecho vivido que luego resulta no ser cierta, no miente necesariamente. La convicción de que esos hechos pasaron tal y como los recuerda ahora puede ser absolutamente sincera, pese a no ser verdad. Ese testigo no tiene por qué ser señalado como un embustero, ya que, seguramente, cree de verdad en lo que declara y no le manejan sombrías intenciones, mas resulta espeluznante pensar en que puede condenarse a un inocente por mor de esos intrincados juegos de nuestra mente.

El mundo de hoy nos abisma a un escenario en el que la manipulación de la información desde nuevos frentes es una constante que amenaza nuestra libertad, pretendiendo orientar nuestro juicio. Las técnicas son múltiples: el engaño, del que forma parte también la presentación parcial de una verdad, la generalización de hechos parciales, la propagación de rumores o la mezcla de hechos y juicios de valor presentados interesadamente. La manipulación ha existido siempre, pero en estos momentos se ha hecho más compleja a causa de la digitalización de la información, colaborando en ella Estados, partidos políticos, algunos grupos de comunicación, oscuros intereses comerciales, y lobbys de todo tipo. Frente a este ruido atronador, y como última trinchera, el periodismo aparece como una esperanza de compromiso con la libertad, un espacio donde la expresión libre encuentra refugio, aunque, invariablemente, ha habido y habrá excepciones deshonrosas, porque las plumas mercenarias siempre han existido. Nos las retrata Balzac en su deliciosa novela Las ilusiones perdidas a través de ese atormentado personaje que es Lucien de Rubempré, que vende su alma de poeta, sensible e ingenua, a un mundo mezquino del que participa escribiendo en una decimonónica prensa parisina secuestrada por tenebrosos personajes, que prescinde de la verdad, vendiéndose al mejor postor y prostituyendo el noble oficio del periodismo; denuncia que pagó Balzac a un alto precio.

Ahora, el desorden informativo lo protagoniza el mundo digital desde cuentas zombis en redes sociales, páginas web falsas, clickbaits y recursos perversos que van surgiendo casi cada día, siempre en la búsqueda de ahormar la realidad al discurso interesado, porque, como decía Orwell, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado.

La memoria humana no es, ni mucho menos, perfecta ni permanente, pero con ella se construye el discurso literario. Annie Ernaux, reciente premio Nobel, en su obra Memoria de chica nos habla de explorar el abismo entre la espantosa realidad de lo que ocurre, en el momento en que ocurre, y la extraña realidad que reviste, años después. Y es que, queramos o no, toda la literatura es literatura de la memoria. Total, si como decía García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla.