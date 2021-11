Les iba a escribir esta semana de Pedro. Es un tipo que todos ustedes conocen, es cercano, afable en el trato, hemos coincidido muchas veces en la puesta del cole, nos saludamos con amabilidad cuando nos vemos por la calle. Córdoba tiene aún ese punto de pueblo grande en el que los que te cruzas por la calle son tus vecinos, de ahí lo del saludo, aunque el tipo sea concejal o haya sido teniente alcalde. Y les iba a escribir de Pedro porque lo vi el otro día en el tuiter con un chalequito de explorador muy mono con letricas bordadas que ponían: Elecciones Soberanas 2021. CSE. Consejo Supremo Electoral. Fortaleciendo la democracia. Todo con sus logotipitos muy chulos, todo muy costeado, una imagen muy aseadita. Nada que ver con las infectas declaraciones del sátrapa nicaragüense, que no vamos a repetir aquí por respeto hacia usted, querido lector. El caso es que le pregunté a Pedro si no le daba vergüenza, sin caer en la cuenta de que su oficio es parecer comunista y que las apariencias no engañen, dicho lo cual, tampoco es necesario que le prestemos demasiada atención a este asunto, sobre todo cuando por primera vez en muchos años se conforma una mayoría de 240 votos en el Congreso de los Diputados o como se diga.

Porque si tuviéramos que llamarlo por lo que es a la luz de los hechos le podíamos llamar el bidet de todas las Españas, la letrina del poder, la cumbre del mamoneo, el Everest del desastre por cuyas vías de ascenso trepan los mamayemas habituales mientras se despeñan juntos y revueltos los poderes del Estado en forma de colada y no es de lava.

Al final, la inmunidad de rebaño era esto, doscientos cuarenta ovejos, ovejas u ovejes absolutamente inmunes a la ética, a la estética o a cualquier cosa que pueda asemejarse a una posición, no digo respetable, sino medianamente defendible; doscientas cuarenta perras, perros o perres lamiéndose cada uno lo suyo a la vista de todos; doscientos cuarenta apparátchiki de lo suyo pastoreados por tres manijeros encargados de que doscientos cuarenta dedos alcancen el botoncito adecuado; doscientos cuarenta parlamentarios que no se han puesto de acuerdo, que no han parlamentado, que simplemente han obedecido; doscientos cuarenta mecanismos inútiles; doscientos cuarenta profesionales de parecer de los suyos que al fin han conseguido que no nos quepa duda; doscientos cuarenta hachazos a la democracia. Ahora, miren a la minoría. ¿Qué hacer?