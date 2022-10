Dorothee und Volker

Estamos en Granada, me contaron. Vamos para allá mañana con nuestras hijas. Sería estupendo vernos. Todo mi yo en un vuelco. En nada, me trasladé a 1995, luego mínimamente al 2000 y al 2002, y, de repente, ¡veinte años no es nada!, de nuevo, ahora. Precisamente ahora. Como si fuera ayer, pero es hoy, nos reencontramos. Wiedervereinigung. Dorothée y Volker.

Por Eduardo Dato, andando con Maby, una silueta revolucionaria, tranquila y sonriente, pero sólida y fundada, plantada en seco a media altura del último tramo, afirmaba con la cabeza ser quien era, a pesar de que las pocas luces de la calle, las menos de este sujeto, y la perspectiva perdida de los años tambalearan cualquier certeza. Dorothée. La misma de siempre, la chica alemana de fuerza rotunda, con ojos que ríen antes de que lo haga la boca, mirada limpia y frontal, firme y resuelta, honda y amable. Un abrazo gigante, todo lo grande que se puede dar por un tipo orondo a una mujer delgada. Tras de sí, a unos pasos, las niñas, Anna, Louise y Liv. ¿Vosotras? -así, en español, sin anestesia-. Sí, ja. Abierto, sonriente. Y, a menos de un segundo en el tiempo, la figura alta de un señor tremendo y otro abrazo enorme, de esos que los tipos orondos damos desde abajo a los que son altos por fuera y, sobre todo, por dentro. Volker. Tranquilo, de escucha paciente, que saca lo mejor de los puntos divididos para ganar uno de encuentro y que todos venzan, cuando su habilidad de consenso triunfa y ni siquiera se anota el punto, que es suyo. El mismo chico, valiente sin aspavientos, que dejó Tréveris por Ratisbona, sin pestañear un segundo, para conquistarlo todo en el encuentro más importante de su vida con una chica de Lübeck. El hombre que cambió de planeta. La mujer que lo cambia.

Avanzamos por calles de más luz en cinco segundos, hoy como ayer. Nos hicimos las preguntas esperables (¿qué haces?, ¿cómo vas?, ¿bien todo?), pero importaron poco. En un paso de peatones, Volker hizo diana, con la precisión quirúrgica que solo él da a su ritmo: ¿y qué de aquello de cambiar el mundo, Rishar? Con el punto de derrota que suma la experiencia, arrastré que ya me conformo con que el mundo no me cambie. En las tapas, risas, recuerdos y presente. Antes de que las niñas, estupendas, se marcharan, un comentario sobre lo que hacemos, que si sirve de algo es para no matarnos a palos, hizo que Dorothée alargara su mano para alcanzar la mía y decir, achicando los ojos y bajando la voz, no has cambiado nada. Dos vuelcos del corazón.

Tenemos una foto. La hicieron las niñas sin saberlo nosotros. Los cuatro, vistos de espaldas, caminando hacia el frente. ¡Queridos míos, qué noche! No tiene precio devolvernos los veinte. La pregunta de Volker y la mano de Dorothée merecen una respuesta nueva. Y sí, Volker, para aquello de cambiar el mundo. Insistir, Dorothée, aunque todo cambie. Recomenzamos. Aquí. Y pronto allí. Danke Freunde! Wir lieben dich sehr!