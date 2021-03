Doctora Cumplido: ¿una excepción?

Concluye la semana registrando un singular acontecimiento: El… "Día Internacional de la Mujer". Lo venimos celebrando desde hace ya casi 50 primaveras. Y con una… finalidad concreta: Lograr la igualdad de derechos entre féminas y varones que, hoy por hoy, dizque brilla por su clamorosa ausencia.

Desde estas líneas, el autor de las mismas -y, seguramente, todo quisque- hacemos expresiva nuestra satisfacción personal por la celebración del dicho evento. Y hacemos votos por que -cuanto antes, mejor- sea eliminado (por innecesario). Pero… -por razones obvias- estamos totalmente en contra de algunas… "manifestaciones" (sic) efectuadas so pretexto del la dicha celebración.

En todo caso, parece ser que, para lograr en su totalidad la dicha… "finalidad", seguramente quedará un largo camino que recorrer. Sin embargo, juzgamos de justicia reconocer que las manifestaciones reivindicativas han dado sus frutos positivos, según nos proponemos razonar:

Acontecía hace ya algún tiempo. Una ilustre escritora -gallega y feminista hasta el tuétano, para más señas- se vio compelida a disfrazarse de hombre para poder entrar en la universidad. Ella quería aprender. Pero también dar a conocer sus ideas de progreso y liberales. Obviamente, no descubrimos la pólvora si desvelamos que aludimos a la extraordinaria y excepcional Concepción Arenal (S. XIX). Desde entonces, el reconocimiento… sucesivo de los derechos de las mujeres es una evidencia. Tratamos de probarlo con un supuesto real:

Aludimos a la persona con cuyo nombre encabezamos esta columna. Actualmente, tiene que desplazarse diariamente a la universidad de Sevilla. Va a impartir sus doctas enseñanzas como profesora e investigadora universitaria. Decimos… "doctas" porque en la susodicha concurre: Además de una… belleza que no se puede aguantar, -típica de toda mujer cordobesa-, domina cuatro idiomas y ostenta el digno y académico título de doctora por las universidades de Rennes-1 (Francia) y Sevilla. Pero… a diferencia de la dicha galleguiña, María Cumplido Cabello no tiene que disfrazarse de hombre para ir a la universidad. Porque no lo precisa.

Lo sí parece… preciso -a juicio del autor de esta columna- es un análisis del brillante currículum de la susodicha. Efectuado el mismo, no nos queda otra que concluir: La… "limitación de derechos" de las mujeres no siempre implica… "limitación de facultades". De posibilidades. Lo demuestra (sin pretenderlo) la doctora Cumplido que, así, deviene en obligado referente. No en excepción.