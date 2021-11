Discurso de odio y mentiras peligrosas

Sigue resonando el eco de las palabras de Odón Elorza: "¡ETA desapareció! ¡ETA no está aquí! ¡Aquí no hay terroristas! ¡Aquí lo que hay son franquistas y una derecha de vocación golpista!". Porque estas medias verdades y mentiras enteras -agravadas porque Elorza sabe de lo que habla: como concejal y alcalde de San Sebastián sufrió el terrorismo etarra asesinando a miembros de su partido- dichas para justificar el apoyo de Bildu al PSOE necesariamente tienen eco. Y el más sonoro no proviene de la oposición, sino del propio PSOE. Tienen que justificarse.

Cristina Narbona dijo en un desayuno informativo: "Quiero recordar que ETA dejó de matar durante el mandato del presidente Zapatero". Recalcando: "Quiero recordar que no hay ningún terrorista en el Congreso ni en el Senado". Mucho recordar para olvidar que el franquismo, que según Elorza está sentado en las bancadas del Congreso, se extinguió entre 1975 y 1979, que Aizpurua, la portavoz de Bildu, fue condenada por enaltecimiento del terrorismo y que el líder de su partido, Otegi, perteneció a ETA y fue condenado por secuestro.

Más ecos. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, defendió en una rueda de prensa que por el "interés general de la ciudadanía" el Gobierno está dispuesto a alcanzar acuerdos con el mayor número de formaciones posibles, Bildu entre ellas, insistiendo en que "ETA no existe". Hay que volver a repetir: ¿y el franquismo sí? Todos sabemos que no. También, por supuesto, Elorza y cuantos en el PSOE -desde que Zapatero lo resucitó para echarlo primero sobre el PP y después también sobre Cs- afirman que la derecha democrática española es franquista y golpista.

Y más ecos. Pedro Sánchez, justificando el apoyo de Bildu: "Es un reto de todos los que amamos la política superar las divisiones, reforzar por tanto los espacios de diálogo, de encuentro y también de consenso, reducir la polarización, marginar los discursos de odio" porque "la polarización conlleva riesgos para nuestras democracias". Por lo visto negociar apoyos con Bildu y ERC supera las divisiones; y que la señora Aizpurua tuiteara anteayer "hoy tocaba alzar la voz ante quienes defienden a capa y espada a las jueces más fachas, a la Policía que aporrea trabajadores, a los militares que sueñan con fusilarnos y a la corrupta monarquía que roba con descaro" es un modelo de diálogo y consenso que reduce la polarización y margina los discursos de odio.