Desacuerdos electorales

Lo de no ponerse de acuerdo para ir en una misma lista electoral no es algo exclusivo de esos partidos de la izquierda que llevan mareando la perdiz desde hace tiempo apelando a una posible confluencia, que ya se ha visto que no era otra cosas más que el deseo de que el nuevo socio se plegara a los designios del otro. También ha habido sus más y sus menos en alguna que otra candidatura independiente que ahora presume de eso, de independiente, pero que intentó un acuerdo con Ciudadanos y no los dejaron. En el PSOE también se han quedado a la espera de que algún independiente diera el paso, pero no hubo suerte.