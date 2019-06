Dependencia: ¿malas noticias?

Con más frecuencia de la deseada, las crónicas relativas a las "Residencias Para Mayores" (RPM) y Dependientes vienen haciendo correr, en distintos medios de comunicación, mucha más tinta de la deseada. Que los… referidos "medios" se ocupen -y preocupen- de un colectivo tan extraordinariamente vulnerable como el conformado por el dicho "colectivo" parece, en principio, una tarea de humanoides que -a buen seguro- ha de contar con el beneplácito de quienes dispongamos de un mínimo de caletre y de una miaja de… sensibilidad. Digo. Al menos, en proporciones suficientes como para que los cuidados de nuestros abuelos y demás dependientes constituya una de las preocupaciones -una más- susceptible de privarnos del sueño.

La… "preocupación" a la que aludimos, viene siendo objeto de tratamiento en no pocas "críticas" relativas a los cuidados de que son objeto los ocupantes de los dichos centros residenciales. En este sentido, podemos comprobar la concurrencia de una especial característica, común a las dichas… acusaciones: En todas ellas se denuncia un trato inadecuado del colectivo objeto de nuestros cuidados y protección que, a tenor de muy variadas fuentes, se traduce en un interminable rosario de deficiencias denunciadas, que incluyen, desde una calidad nutricional no siempre acorde con las necesidades vitales de los susodichos residentes a un trato personal de los abuelos y demás Dependientes no siempre con las buenas maneras que deben informar la relación entre el personal cuidador y los pacientes.

Obviamente, nos parece de justicia que las posibles deficiencias a las que aludimos sean rigurosa y públicamente denunciadas ante quien corresponda, a fin de que, los abominables -y posiblemente delictivos- comportamientos objeto de reproche sean corregidos de manera inmediata.

Sin embargo, nos parece igualmente de justicia que a los detestables hechos objeto de "crítica" no se les atribuya la condición de generalizados. Porque, las RPM registran, respecto de sus residentes, un comportamiento -humano y profesional- que, a nuestro juicio, bien merece la consideración de ejemplar. El autor de "Las Tendillas" ha tenido la ocasión -y la necesidad- de comprobar que los cuidados de las dichas residencias respecto nuestros abuelos y demás dependientes no siempre son objeto de… "malas noticias": Todo lo contrario.