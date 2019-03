Demasiadas líneas rojas

Reconozco que el significado de cruzar las líneas rojas me pone un poco alterado. En todos los órdenes de la vida, pero sobre todo en el de la política. La mayoría de los ciudadanos no rebasamos determinados límites por cuestiones éticas, de democracia, de respeto, de normas sociales y judiciales, de convencimiento personal, de convivencia, de libertad al fin y al cabo. Actuamos según nuestra conciencia y bajo ese reglamento que entre todos nos hemos dado y que, cierto, varía en función de cada punto geográfico del mundo en el que nos ubiquemos, aunque sólo en matices más o menos gruesos.

Pero no quiero profundizar en esas cuestiones, sino en el uso que a veces hacemos -o hacen- a la hora de establecer dónde está la frontera de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que se debe hablar, resolver e incluso de qué informar y cómo. Es en este punto donde habría que detenerse, porque la crispación, los cambios vertiginosos en la sociedad, los nuevos hábitos de comportamiento y el nacimiento de un mundo meramente virtual que tienen su máxima expresión en las redes sociales, nos está arrastrando a todos hacia posturas excesivamente vehementes y poco tolerantes. Cada uno marcamos nuestra líneas rojas, mediatizados en gran medida por otros que consideramos una referencia y comenzamos a rechazar la posibilidad de discrepar con el de al lado.

La política no es ajena a todo ello y ya estamos viendo -desde hace meses- que hay quienes establecen la linde que no se ha de cruzar. Y lo que es peor, la marcan para ellos y además exigen que los demás tampoco la superen, como si fuese un mandato universal que no se sabe muy bien de dónde viene. Desconozco qué va pasar el 28 de abril. Por lo que dicen los sondeos, el Congreso de los Diputados que surja de las urnas estará bastante fragmentado, con casi todas la orientaciones ideológicas posibles representadas y sin un partido que tenga la fuerza como para aventurarse en solitario en la conformación de un gobierno. Reconozco que ese no es el escenario que los candidatos -lo de que haya candidatas a presidir el Ejecutivo lo seguimos posponiendo no sé hasta cuando- quisieran, ya que es más cómodo ganar con solvencia, que te voten tus acólitos en las Cortes y a gobernar se ha dicho.

Sin embargo, los hombre y mujeres de este país parece que no quieren eso. Deciden en función de sus convicciones o intereses y mandatan a sus señorías a que se pongan de acuerdo con un arco parlamentario variopinto. Así las cosas, lo de establecer fronteras al diálogo más parece un acto de incapacidad que de responsabilidad. Discrepen, discutan, traten de convencernos, pero no se cierren en banda a entenderse. Qué una cosa es hablar y otra actuar. No se pongan líneas rojas, ni naranjas, ni azules, ni moradas. Y sobre todo, no traten de alienarnos, que a estas alturas ya no cuela.