Demasiada polémica en Infraestructuras

El Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba es un polvorín y una caja de sorpresas. Por si no era suficiente la judicialización en dos causas de los contratos que se han adjudicado en los últimos años, ahora resulta que hay unas 200 facturas de menos de 500 euros que se han pagado en un mes y cuyos trabajos, en algunos casos no se han ejecutado. Más allá de la polémica y del debate, bien haría el equipo de gobierno en poner un poco de orden, porque la imagen que se están transmitiendo a los cordobeses no es demasiado ejemplar.