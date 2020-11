Cuando nos ha tocado vivir un año de mierda, cualquier cosa que se antoje mínimamente divertida o, al menos, no dramática, para mí es una victoria. Después están los que te echan abajo, los que se han agarrado a este 2020 de basura no reciclable para que todo sea aún más jodido de lo que ya es. No hablo de los pesimistas, ojo (aunque un poquito sí), porque ser pesimista está totalmente avalado por las circunstancias.

Esto es más sencillo de entender con un ejemplo: las elecciones de EEUU. Biden le gana a Trump, media población estadounidense sale a la calle abriendo botellas de champán, la victoria del demócrata nos da portadones de los que te recuerdan por qué estudiaste periodismo, la que será su vicepresidenta, Kamala Harris, nos da vídeos bailando con todo el flow que te recuerdan por qué sigues en Twitter. Además, asistimos al enésimo espectáculo de esperpento de Trump, no asumiendo la derrota, siendo vetado por su archipreferida Fox. El que suponemos como país más influyente del mundo acaba de echar de la Casa Blanca a un fascista de libro. ¿No es lícito alegrarse? Pues para los cortarrollos (que no pesimistas) no. A ver si esta gente se cree que los que celebramos que haya ganado Biden nos creemos que el hombre es comunista, cuando no daría ni para militar en Ciudadanos. Sabemos lo que hay, pero dejadnos disfrutar, por Dios.

Apunte: buscad en Youtube "Muchachada Nui Agorer" y lo entenderéis todo muchísimo mejor.

Otro ejemplo. Se ha comentado que el endurecimiento de las medidas en este mes de noviembre también tiene un trasfondo clave, más allá del sanitario: salvar la Navidad. Aquí nadie se cuestiona que renunciaríamos a las fiestas si el coronavirus sigue en los mismos niveles que ahora. Nadie, o al menos la mayoría, antepondría su mantelito con motivos navideños a la vida de las personas. Pero joder, no está mal pensar que, si todo sale bien, vamos a poder salvar algo de este maldito año sentándonos junto a quienes apenas hemos podido abrazar estos meses. Y esperar que eso ocurra no es malo, no nos convierte en malas personas, no nos hace menos insensibles a las tragedias.

Dejad que la gente disfrute sin ponerle por delante vuestros argumentos de mierda, sin necesidad de dar explicaciones más allá de sentirse bien. Por favor, que ya tenemos bastante.