Comotodos ustedes saben, D.A.N.A. es el acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, y se produce cuando se estrangula el chorro de la corriente general del oeste, haciendo caer el cielo sobre nuestras cabezas: trombas de agua que sacan aparentemente de su cauce ríos y torrentes, que siembran el pánico y la destrucción a su paso. Digo aparentemente porque es lo que nos quieren hacer ver los responsables del desorden que ha puesto las casas y la vida de la gente en medio del río o del torrente, que reclama lo que es suyo con mayor o menor fuerza dependiendo de la intensidad de la DANA.

Una vez estrangulado el chorro y formada la DANA no hay paraguas que valga, sólo una buena ordenación del territorio con las zonas de hábitat correctamente ubicadas permiten que dicho fenómeno suceda sin daño para nadie. Los romanos no sufrían inundaciones, si acaso en alguna necrópolis, donde la tromba añadía más tierra a la tierra, haciéndola menos leve, pero nada grave. Depresión aislada en niveles altos: en eso estamos. Depresión viene del latín -otra vez, sí- depressio y designa una zona del terreno hundida o hundimiento en el sentido moral; aislada en los niveles altos, porque los medios ya no existimos y los demás bastante tenemos con sacar adelante lo de cada uno, que aquí, como dijo el maestro, todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío.

Depresión aislada en los niveles altos, también como falta de presión sobre esta casta de intocables impuros, pero en absoluto parias, que siguen obrando como si no hubiera pasado nada. Como si no se hubiera dictado la sentencia de la Gürtel, ni la de los ERE, ni las que están por venir. Por la banda ultraderecha los dirigentes más yeyés -all you need is loft- llevan años teniendo problemillas con licencias de cambio de uso y titulaciones, cosillas sin importancia, parece ser, nada digno de dar ninguna explicación y mucho menos de retirarse de la vida pública, porque si les premian por diseminar el odio a cara descubierta, ¿qué importancia pueden tener unas licencias?; por la banda ultraizquierda, en plena negociación, hay que purgar al purgador porque parece ser que purgaba en la dirección equivocada, pero no se preocupen, que si mandan al abogado ese al gulag, será un gulag de pin y pon, como todo lo de esta gente menos el chalet de Galapagar; por la banda de ultracentro, hay que admitir que han sabido hacer que corra el aire, ojalá cunda el ejemplo, pero suspenden matemáticas, cuando salía la suma se les llenó el ego, y ahora que caben en dos taxis vienen a ofrecer una mayoría moderada, me temo que con los ojos puestos en las próximas elecciones.

Nos mean encima y dicen que llueve, pero esta DANA no hay paraguas que la soporte, esperemos que la Constitución aguante, a la romana.